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    Привезет ли «Крузейро» очки из Сан-Паулу?

    «Сан-Паулу» — «Крузейро». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Бразилии, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Крузейро»
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    «Крузейро»
    «Сан-Паулу» на своем поле сыграет против «Крузейро» в 31-м туре бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет в ночь на 3 ноября, начнется в 02:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 03 Ноября 2023 года
    Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 02:00 Крузейро Крузейро
  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» борется за попадание в Южноамериканский кубок. За восемь туров до финиша клуб находится на нужной 11 позиции с 30 очками, но 13 строку опережает лишь на два балла.

    «Трехцветные» за 30 проведенных встреч смогли в десяти из них отпраздновать виктории, девять раз они еще сыграли вничью и 11 матчей проиграли, забили и пропустили по 35 голов.

    Команда не совсем удачно проводит свой последний отрезок из пяти игр, выиграв за этот период только раз при двух ничьих и двух фиаско. В минувшем туре она поделила на выезде очки с «Атлетико Паранаэнсе» 1:1, а ранее крупно уступила в гостях «Палмейрасу» 0:5.

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    При своих зрителях «Сан-Паулу» выиграл десять поединков чемпионата из 15 проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

    «Крузейро»

    С 37 очками «Крузейро» идет на 14 месте в турнирной таблице Серии А. От предстоящего противника он отстает на два пункта, а зону вылета опережает на пять баллов.

    «Лисы» за 29 проведенных игр первенства смогли победить всего в девяти из них, десять встреч еще свели вничью и потерпели столько же поражений, забили 28 голов при всего 24 пропущенных.

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    • «Синие» смогли выиграть свои две последние игры, одолев на выезде 1:0 «Атлетико Минейро» и на своем поле 3:0 «Байю». Перед этим же они не побеждали на протяжении четырех игр, дважды проиграв в этом отрезке.

    На выезде «Крузейро» уступил только в четырех поединках из 14 проведенных. Еще он вне родных стен выиграл пять встреч и столько же раз сыграл вничью.

    В первом круге «Крузейро» дома обыграл «Сан-Паулу» со счетом 1:0. Причем за пять последних очных встреч они всегда выдавали тотал меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Крузейро» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.55.

    Прогнозируем, что встреча получится «низовой», ведь обе команды и в этом чемпионате и в очных встречах зачастую выдают не очень результативные поединки.

    И также ставим еще на то, что «Крузейро» не проиграет в этом поединке, так как на выезде в этом сезоне он выступает неплохо.

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