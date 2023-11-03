«Сан-Паулу» на своем поле сыграет против «Крузейро» в 31-м туре бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет в ночь на 3 ноября, начнется в 02:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» борется за попадание в Южноамериканский кубок. За восемь туров до финиша клуб находится на нужной 11 позиции с 30 очками, но 13 строку опережает лишь на два балла.

«Трехцветные» за 30 проведенных встреч смогли в десяти из них отпраздновать виктории, девять раз они еще сыграли вничью и 11 матчей проиграли, забили и пропустили по 35 голов.

Команда не совсем удачно проводит свой последний отрезок из пяти игр, выиграв за этот период только раз при двух ничьих и двух фиаско. В минувшем туре она поделила на выезде очки с «Атлетико Паранаэнсе» 1:1, а ранее крупно уступила в гостях «Палмейрасу» 0:5.

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При своих зрителях «Сан-Паулу» выиграл десять поединков чемпионата из 15 проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Крузейро»

С 37 очками «Крузейро» идет на 14 месте в турнирной таблице Серии А. От предстоящего противника он отстает на два пункта, а зону вылета опережает на пять баллов.

«Лисы» за 29 проведенных игр первенства смогли победить всего в девяти из них, десять встреч еще свели вничью и потерпели столько же поражений, забили 28 голов при всего 24 пропущенных.

«Синие» смогли выиграть свои две последние игры, одолев на выезде 1:0 «Атлетико Минейро» и на своем поле 3:0 «Байю». Перед этим же они не побеждали на протяжении четырех игр, дважды проиграв в этом отрезке.

На выезде «Крузейро» уступил только в четырех поединках из 14 проведенных. Еще он вне родных стен выиграл пять встреч и столько же раз сыграл вничью.

В первом круге «Крузейро» дома обыграл «Сан-Паулу» со счетом 1:0. Причем за пять последних очных встреч они всегда выдавали тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.77.

На викторию «Крузейро» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.55.

Прогнозируем, что встреча получится «низовой», ведь обе команды и в этом чемпионате и в очных встречах зачастую выдают не очень результативные поединки.

И также ставим еще на то, что «Крузейро» не проиграет в этом поединке, так как на выезде в этом сезоне он выступает неплохо.