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    Останется ли «Ланс» на вершине группы Лиги чемпионов?

    «Ланс» — ПСВ. Прогноз и ставка (к. 2.72) на футбол, Лига чемпионов, 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — ПСВ
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    «Ланс» — фаворит матча
    24 октября в Лансе в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ланс» сыграет против ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Ланс» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 24 Октября 2023 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 22:00 ПСВ ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
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    «Ланс»

    В Лиге чемпионов «Ланс» на выезде сыграл вничью с «Севильей» (1:1), а затем в родных стенах переиграл «Арсенал» (2:1). Команда заработала четыре очка и лидирует в турнирной таблице своей группы.

    «Кроваво-золотые», которые по итогам минувшего сезона заняли второе место в Лиге 1, новый сезон начали откровенно слабо. За девять матчей команда из одноименного города четыре раза проиграла, трижды сыграла вничью и два раза выиграла.

    Коэффициенты матча Ланс — ПСВ

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    В итоге коллектив из Ланса сейчас имеет в своем активе только девять очков и занимает 14-е место в таблице. Клуб только на два очка опережает зону плей-офф за право остаться в элите.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков без поражений при трех победах и трех ничьих, так что у хозяев хорошие шансы как минимум не проиграть.

    ПСВ

    В начале месяца ПСВ сыграл вничью с «Севильей» (2:2) в Лиге чемпионов и набрал первое очко в групповой стадии после поражения от «Арсенала» (0:4), поэтому теперь занимает последнее место в группе.

    На старте сезона «крестьяне» являются лучшей командой нидерландского чемпионата. Подопечные Петера Боса выиграли все 9 поединков и сейчас находятся на вершине таблицы с 27 очками на счету.

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    • Интересно, что ни в одном из поединков ПСВ не уходил с поля без двух забытых голов как минимум. В последних турах клуб в основном громил своих оппонентов.

    На сегодня у коллектива также беспроигрышная серия в шесть поединков без поражений при пяти победах и одной ничьей, поэтому гости способны огорчить соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех ПСВ оценивается в 2,91, ничья — в 3,65.

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    В четырех последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,72.

    Еще один вариант ставки — «Ланс» забьет 1-й гол за 1,85, ведь хозяева, как фаворит матча, имеют высокие шансы отличиться первыми.

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    «Ланс» — ПСВ: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ланс» на вершине группы Лиги чемпионов?
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