24 октября в Милане в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Зальцбурга». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Интер» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» не смогли победить в первой игре нового сезона Лиги чемпионов. Финалисты прошлого сезона на выезде сыграли вничью с «Реалом Сосьедад», но затем реабилитировались и победили дома «Бенфику» (1:0). «Черно-синие» остаются главными фаворитами своей группы и должны без проблем из нее выходить с первого места.

А вот что касается чемпионата страны, то «змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал семь побед в девяти матчах при одном поражении и одной ничьей. «Желанные» смогли 24 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили только пять мяча.

Коэффициенты матча Интер — Зальцбург 1X2Новым игрокам 1.305.7010.50Бонус$9500

В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 22 балла и главным конкурентом команды считается «Милан», однако «Ювентус» и «Наполи» также нельзя сбрасывать со счетов. Думается, что команда из Милана будет главным фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последней игре «Интер» на выезде переиграл «Торино» (3:0). До этого подопечные Симоне Индзаги в родных стенах сыграли вничью с «Болоньей» (2:2), в гостях разгромили «Салернитану» и дома уступили «Сассуоло» (1:2). Перед этим же было пять побед подряд.

«Зальцбург»

Команда из одноименного города стартовала в самом престижном клубном турнире Старого Света с сенсационной гостевой победы над «Бенфикой» (2:0), а после этого было домашнее поражение от «Реала Сосьедад» (0:2). В итоге «Ред Булл» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Исходя из первых результатов, «красные быки» смогут побороться с «Бенфикой» за третье место и зону Лиги Европы. Думается, что на большее австрийская команда не способна.

В чемпионате Австрии коллектив из Зальцбурга продолжает бороться за самые высокие места. В 11 матчах «Зальцбург» смог набрать 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Он на четыре пункта отстает от лидирующего «Штурма», но на два балла опережает третий ЛАСК.

Подопечные Герхарда Штрубера смогли 24 раза поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои. Также они продолжают борьбу в Кубке Австрии. Недавно команда прошла «Аустрию» из Зальцбурга (4:0) и теперь сыграет с «Хартбергом» в 1/8 финала турнира.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.32.

На викторию «Зальцбурга» дают 10.00, ничья оценена в 5.60.

Поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на уверенную победу «Интера» минимум в два мяча.