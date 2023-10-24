ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Де ДзербиПреемник. Де Дзерби — идеальный кандидат на замену Гвардиоле в «Ман Сити» Ислам Махачев и Александр ВолкановскиЯркий нокаут Махачева в реванше с Волкановски, прагматичная победа Чимаева. Обзор карда UFC 294 «Барселона»«Барселона» — «Атлетик» 1:0. Онлайн
  • 23:56
    • Победу над «Атлетиком» принес «Барселоне» 17-летний Марк Гиу
  • 23:43
    • «Ювентус» выиграл в гостях у «Милана»
    Все новости спорта

    «Интер» легко справится с «Зальцбургом»

    «Интер» — «Зальцбург». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол 24 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Зальцбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»
    24 октября в Милане в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Зальцбурга». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Интер» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 24 Октября 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:45 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
    •

    «Интер»

    «Нерадзурри» не смогли победить в первой игре нового сезона Лиги чемпионов. Финалисты прошлого сезона на выезде сыграли вничью с «Реалом Сосьедад», но затем реабилитировались и победили дома «Бенфику» (1:0). «Черно-синие» остаются главными фаворитами своей группы и должны без проблем из нее выходить с первого места.

    А вот что касается чемпионата страны, то «змеи» стартовали отлично. Миланский коллектив одержал семь побед в девяти матчах при одном поражении и одной ничьей. «Желанные» смогли 24 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили только пять мяча.

    Коэффициенты матча Интер — Зальцбург

    1X2Новым игрокам
  • 1.305.7010.50Бонус$9500
    •

    В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 22 балла и главным конкурентом команды считается «Милан», однако «Ювентус» и «Наполи» также нельзя сбрасывать со счетов. Думается, что команда из Милана будет главным фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последней игре «Интер» на выезде переиграл «Торино» (3:0). До этого подопечные Симоне Индзаги в родных стенах сыграли вничью с «Болоньей» (2:2), в гостях разгромили «Салернитану» и дома уступили «Сассуоло» (1:2). Перед этим же было пять побед подряд.

    «Зальцбург»

    Команда из одноименного города стартовала в самом престижном клубном турнире Старого Света с сенсационной гостевой победы над «Бенфикой» (2:0), а после этого было домашнее поражение от «Реала Сосьедад» (0:2). В итоге «Ред Булл» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице.

    Исходя из первых результатов, «красные быки» смогут побороться с «Бенфикой» за третье место и зону Лиги Европы. Думается, что на большее австрийская команда не способна.

  • Преемник. Де Дзерби — идеальный кандидат на замену Гвардиоле в «Ман Сити»
  • Блестящий тренер «Брайтона» может принять эстафету у каталонца, когда тот решит уйти в отставку
  • Вчера

    • В чемпионате Австрии коллектив из Зальцбурга продолжает бороться за самые высокие места. В 11 матчах «Зальцбург» смог набрать 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Он на четыре пункта отстает от лидирующего «Штурма», но на два балла опережает третий ЛАСК.

    Подопечные Герхарда Штрубера смогли 24 раза поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои. Также они продолжают борьбу в Кубке Австрии. Недавно команда прошла «Аустрию» из Зальцбурга (4:0) и теперь сыграет с «Хартбергом» в 1/8 финала турнира.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.32.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Зальцбурга» дают 10.00, ничья оценена в 5.60.

    Поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на уверенную победу «Интера» минимум в два мяча.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Вольф — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маррей — Ханфманн
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Родина — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Эльфсборг — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.14
  • Прогноз на матч Палермо — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Зальцбург»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» легко справится с «Зальцбургом»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры