«Ленинградец» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ленинградец»

Эта команда выступает не лучшим образом. Подопечные Сергея Кирьякова набрали всего 14 очков в 14 матчах и пребывают в зоне риска.

Правда, отставание от спасительного 15 место минимальное. Вот только побеждают питерцы нечасто: всего 3 виктории.

Коэффициенты матча Ленинградец — Нефтехимик 1X2Новым игрокам 3.153.052.45Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Ленинградец» снова проиграл. На выезде команда минимально уступила «Алании».

Прогнозы на ФНЛ

Это поражение стало для «Ленинградца» вторым кряду. Да и вообще, из пяти предыдущих матчей стоит отметить лишь победу над «Торпедо» (3:2).

Хозяева явно будут активно атаковать. У команды Кирьякова неплохой подбор исполнителей во всех линиях.

«Нефтехимик»

Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Нефтехимик» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы.

С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 14 матчах первенства нижнекамцы настреляли всего 12 мячей.

В минувшем туре команда Кирилла Новикова добыла трудовой балл. На выезде «Нефтехимик» спасся в матче с «Соколом» (2:2).

А вот из Кубка России нижнекамцы позорно вылетели. Дома команда сенсационно уступила второлиговому «Форте» (0:2).

Наверняка «Нефтехимик» не будет отсиживаться в тылах. Подопечные Новикова уж точно намерены разжиться хотя бы одним баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.41.

На викторию «Ленинградца» дают — 3.08, ничья оценена — в 2.99.

Обе команды сейчас выглядят не лучшим образом, так что наверняка будут осторожничать .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.