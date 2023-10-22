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    «Ленинградец» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.99) и прогноз на футбол, Первая лига, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ленинградец» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    «Ленинградец» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Октября 2023 года
    Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
    •  Ленинградец 18:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •

    «Ленинградец»

    Эта команда выступает не лучшим образом. Подопечные Сергея Кирьякова набрали всего 14 очков в 14 матчах и пребывают в зоне риска.

    Правда, отставание от спасительного 15 место минимальное. Вот только побеждают питерцы нечасто: всего 3 виктории.

    Коэффициенты матча Ленинградец — Нефтехимик

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    В предыдущем туре первенства «Ленинградец» снова проиграл. На выезде команда минимально уступила «Алании».

    Прогнозы на ФНЛ

    Это поражение стало для «Ленинградца» вторым кряду. Да и вообще, из пяти предыдущих матчей стоит отметить лишь победу над «Торпедо» (3:2).

    Хозяева явно будут активно атаковать. У команды Кирьякова неплохой подбор исполнителей во всех линиях.

    «Нефтехимик»

    Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Нефтехимик» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы.

    С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 14 матчах первенства нижнекамцы настреляли всего 12 мячей.

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    • В минувшем туре команда Кирилла Новикова добыла трудовой балл. На выезде «Нефтехимик» спасся в матче с «Соколом» (2:2).

    А вот из Кубка России нижнекамцы позорно вылетели. Дома команда сенсационно уступила второлиговому «Форте» (0:2).

    Наверняка «Нефтехимик» не будет отсиживаться в тылах. Подопечные Новикова уж точно намерены разжиться хотя бы одним баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Ленинградца» дают — 3.08, ничья оценена — в 2.99.

    Обе команды сейчас выглядят не лучшим образом, так что наверняка будут осторожничать.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.

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    «Ленинградец» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. На берегах Невы не будет победителя?
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