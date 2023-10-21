21 октября состоится самый интересный матч 9-го тура турецкой Суперлиги — «Галатасарай» примет «Бешикташ». Игра запланирована на 21 октября. Начало встречи в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Львы» — вторая после «Фенербахче» команда чемпионата Турции. Она также не имеет ни одного поражения в сезоне. Все благодаря надежной обороне, которая допустила всего 4 результативных ошибки.

В активе «Галатасарая» 7 побед и одна ничья. Итого клуб набрал 22 очка. При этом хозяева смогли отыграть на ноль в двух из пяти матчей турнира.

В целом «Галатасарай» выдал хороший отрезок. Кроме побед над «Антальяспором» (2:0) и «Анкарагюджю» (2:1) в чемпионате, команда обыграла «Манчестер Юнайтед» на выезде в Лиге чемпионов (3:2).

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Команда Окана Бурука показала стопроцентный результат в трех домашних матчах Суперлиги, набрав максимальные 9 очков.

«Бешикташ»

Гости побеждают, но периодически теряют очки. Вследствие этого они находятся на 4-й позиции. В их активе 16 очков, что на 6 пунктов меньше, чем у соперника.

Клуб параллельно выступает в Лиге конференций. Там дела обстоят пока что не очень. В двух первых турах команда набрала только одно очко.

В октябре у «Бешикташа» две победы и поражения. Фиаско «черно-белые» потерпели в еврокубковом матче с «Лугано», который завершился со счетом 2:3. В Суперлиге гости одолели «Коньяспор» (2:0) и «Истанбулспор» (2:0).

В гостях «Бешикташ» не очень уверен в своих силах. Недавно клуб проиграл «Аданадемирспору» (2:4) и «Трабзонспору» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают «Галатасарай» фаворитом. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.64, а на успех «Бешикташа» цифра составляет 4.90.

«Галатасарай» имеет преимущество над «Бешикташем» в домашних стенах. Последние результаты это подтверждают. У «львов» 3 победы подряд в домашней серии.

Ожидаем победы хозяев, но можно взять сложную ставку с тотал больше 2.5. Рекомендуемая ставка — победа «Галатасарая» + тотал больше 2.5 за 2.14.