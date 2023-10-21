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    «Галатасарай» продлит домашнюю серию с «Бешикташем»?

    «Галатасарай» — «Бешикташ». Ставки (к. 2.14) и прогноз на матч чемпионата Турции 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Бешикташ»
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    Мауро Икарди
    21 октября состоится самый интересный матч 9-го тура турецкой Суперлиги — «Галатасарай» примет «Бешикташ». Игра запланирована на 21 октября. Начало встречи в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Октября 2023 года
    Галатасарай
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    •  Галатасарай 19:00 Бешикташ Бешикташ
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    «Галатасарай»

    «Львы» — вторая после «Фенербахче» команда чемпионата Турции. Она также не имеет ни одного поражения в сезоне. Все благодаря надежной обороне, которая допустила всего 4 результативных ошибки.

    В активе «Галатасарая» 7 побед и одна ничья. Итого клуб набрал 22 очка. При этом хозяева смогли отыграть на ноль в двух из пяти матчей турнира.

    В целом «Галатасарай» выдал хороший отрезок. Кроме побед над «Антальяспором» (2:0) и «Анкарагюджю» (2:1) в чемпионате, команда обыграла «Манчестер Юнайтед» на выезде в Лиге чемпионов (3:2).

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    Команда Окана Бурука показала стопроцентный результат в трех домашних матчах Суперлиги, набрав максимальные 9 очков.

    «Бешикташ»

    Гости побеждают, но периодически теряют очки. Вследствие этого они находятся на 4-й позиции. В их активе 16 очков, что на 6 пунктов меньше, чем у соперника.

    Клуб параллельно выступает в Лиге конференций. Там дела обстоят пока что не очень. В двух первых турах команда набрала только одно очко.

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    • В октябре у «Бешикташа» две победы и поражения. Фиаско «черно-белые» потерпели в еврокубковом матче с «Лугано», который завершился со счетом 2:3. В Суперлиге гости одолели «Коньяспор» (2:0) и «Истанбулспор» (2:0).

    В гостях «Бешикташ» не очень уверен в своих силах. Недавно клуб проиграл «Аданадемирспору» (2:4) и «Трабзонспору» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают «Галатасарай» фаворитом. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.64, а на успех «Бешикташа» цифра составляет 4.90.

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    «Галатасарай» имеет преимущество над «Бешикташем» в домашних стенах. Последние результаты это подтверждают. У «львов» 3 победы подряд в домашней серии.

    Ожидаем победы хозяев, но можно взять сложную ставку с тотал больше 2.5. Рекомендуемая ставка — победа «Галатасарая» + тотал больше 2.5 за 2.14.

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    «Галатасарай» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» продлит домашнюю серию с «Бешикташем»?
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