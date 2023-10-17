Сборная Италии U21 на своем стадионе сыграет с Норвегией U21 в матче отборочного турнира молодежного Евро-2025 в группе А. Игра состоится 17 октября, 18:45 (мск). Италия U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия U21

Молодежная сборная Италии после двух матчей идет на третьей строчке в группе А с 4 очками. Она сыграла вничью с Латвией U21 (0:0) на своем поле и победила Турцию U21 (2:0) на выезде.

Эти матчи проходили в сентябре. Сейчас молодежную сборную Италии возглавляет Кармине Нунциата, под руководством которого она здорово «пошумела» на летнем чемпионате мира U20, где завоевала серебряные медали.

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Многие из того состава плавно перекочевали в сборную U21 вместе с тренером. У команды довольно неоднородный состав. Имеются проблемы с вратарской линией и центрфорвардом, на этой позиции никто из футболистов не выступает в Серии А за основной состав.

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Зато имеется мощнейшая линия полузащиты, где играют Томмазо Бальданци (Эмполи) и Фабио Миретти (Ювентус), стучащиеся уже почти ногами в двери основной сборной Италии. Есть также еще два сильных и талантливых игрока средней линии: Эдоардо Бове (Рома) и Чезаре Касадей (Лестер). Все эти четыре футболиста являются локомотивом игры сборной Италии U21.

Норвегия U21

Сборная очень мощно стартовала в отборочном цикле, разгромив двух аутсайдеров Латвию и Сан-Марино с одинаковым счетом 7:0. Победы были очень убедительны, но не совсем отражают истинную силу команды.

По традиции игроки сборной Норвегия U21 проповедуют атлетический стиль игры, они отлично готовы физически. Многие из них уже выступают в основных составах чемпионата Норвегии, Дании, есть и несколько легионеров, но они пока выступают в молодежных командах.

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Главной звездой сборной Норвегия U21 является 19-летний вингер Андреас Шельдеруп, выступающий сейчас датский «Норшеланн». На самом деле он принадлежит португальской «Бенфике», которая его выкупила у датчан и оставила еще на год в аренду.

Также есть довольно сильные фигуры в средней и оборонительной линии, которые уже на карандаше у многих топ-клубов ведущих европейских чемпионатов.

Ставки и прогнозы

По мнению букмекеров явным фаворитом к матчу подходит сборная Италии U21. На ее победу можно поставить за — 1.37, ничья — 4,6. Виктория Норвегии U21 идет за — 8,6.

Матч очень важен для обеих в плане борьбы за выход из группы. Лидер Ирландия ушла в небольшой отрыв с 9 очками, поэтому осечка в этом матче может серьезно осложнить борьбу за попадание в плей-офф.

После двух туров обе сборные не пропустили ни одного мяча, у них довольно крепкая оборона (особенно у сборной Италии), поэтому вряд ли стоит ждать много забитых голов. Отличным вариантом станет ставка на тотал меньше 2,5 — за 2,08.

Также можно рассмотреть более рисковый прогноз на то, что Италия U21 забьет меньше двух голов. Ставка на индивидуальный тотал меньше 1,5 — 2,5. У итальянцев сейчас просто нет центрального нападающего высокого уровня в составе, чтобы много забивать.