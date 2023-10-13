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    Сможет ли Тунис обыграть Южную Кореи?

    Южная Корея — Тунис. Ставка (к. 2,14) и прогноз на товарищескую встречу, 13 октября

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    Прогноз и ставки на Южная Корея — Тунис
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    Эльес Схири
    Южная Корея и Тунис сыграют в товарищеском матче, который пройдет 13 октября в 14:00 (мск) Южная Корея — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Октября 2023 года
    Южная Корея
  • Сеул
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    Южная Корея

    Корейская сборная продолжает серию товарищеских игр в преддверии скорого начала отборочного раунда квалификации Азии. В этом году у нее пока не было официальных встреч.

    В сентябре сборная Южной Кореи сыграла вничью 0:0 с Уэльсом, а затем с минимальным счетом 1:0 переиграла у себя дома Саудовскую Аравию (1:0).

    Коэффициенты матча Южная Корея — Тунис

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    Возглавляет сборную Южной Кореи с февраля 2023 года легендарный в прошлом футболист Юрген Клинсманн. Он работал ранее в качестве главного тренера со сборной Германии, сборной США, «Баварией», «Гертой».

    Календарь и таблица Евро-2024

    На октябрьский сбор прибыли все ведущие футболисты. В первую очередь, это защитник «Баварии» Ким Мин Джэ, нападающий «Тоттенхэма» Хон Сын Мин, полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин. Также есть несколько игроков из средних европейских клубов.

    Тунис

    Сборная традиционно относится к числу сильнейших африканских сборных. Она выступала на чемпионате мира 2022, где была близка к тому, чтобы выйти из сильной группы в плей-офф.

    С января 2022 года ее возглавляет Халел Кадри, с именем которого связаны последние успехи и попадание на мундиаль. Последний матч Тунис провел против Египта 12 сентября.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Это была товарищеская встреча, которую команда Кадри проиграла со счетом 1:3. В последнем официальном матче тунисцы уступили на выезде Экваториальной Гвинее (0:1). Это поражение не помешало им занять первое место в своей группе и выйти в следующий круг квалификации.

    В отличие от других арабских стран Тунис играет в силовой и очень организованный футбол, обладает ровным составом, где нет ярких звезд из топ-клубов. Самыми известными в его составе являются два центральных полузащитника: Айсса Лайдуни из «Герты» и Эльес Схири из «Айнтрахта».

    Ставки и прогнозы

    По мнению букмекеров, явным фаворитом матча выступает сборная Кореи. Ее победу можно взять за — 1,9. Успех сборной Туниса оценивается в 4,2. Ничья идет за — 3.5.

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    Матч носит товарищеский статус, поэтому оба тренера, скорее всего, дадут поиграть в нем многим резервистам, а основных футболистов не будут сильно нагружать.

    Как обычно бывает в подобного рода встречах, результат отойдет на второй план, игроки не будут бояться ошибок и спокойно будут импровизировать. Мы рекомендуем попробовать поставить на тотал больше 2,5 за 2.14. Наверняка, в матче будет много забитых голов.

    Тунис — очень крепкая сборная, которая не признает авторитетов. Многие ее футболисты прошли школу французских клубов и отлично организованы в тактическом плане. Также можно рассмотреть более рисковую ставку с победой сборной Туниса за 4,2. Ничего сенсационного в их победе не будет.

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    Южная Корея — Тунис: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Тунис обыграть Южную Кореи?
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