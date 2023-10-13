Куба
Эта команда борется за лидерство в своей группе Лиги наций. Правда, столько же очков (4) набрала и сборная Ямайки.
Сборная Кубы прекрасно обороняется, в двух матчах турнира не пропустив ни разу. А вот забить в ворота соперников удалось всего лишь однажды.
В своем предыдущем поединке Куба разжилась тремя очками. Команде удалось минимально одолеть Суринам.
Матчи с Гондурасом также складываются неудачно. Из пяти очных поединков кубинцы проиграли во всех пяти.
В этом поединке хозяева явно будут действовать от обороны. Между тем, кубинцы способны извлечь дивиденды из контратак.
Гондурас
Эта команда явно не претендует на лидерство в своей группе. Между тем, пока Гондурас находится лишь на 3 позиции, набрав 3 очка.
Отметим неплохую атаку гондурасцев. В двух сыгранных поединках они настреляли уже 4 мяча.
Последний свой поединок Гондурас провела продуктивно. Дома команда не оставила шансов Гренаде (4:0).
А вот выездной матч с Ямайкой стал форменным разочарованием. Гондурасцы уступили конкуренту с минимальным счетом.
Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться найти свои шансы в атаке. Гондурас по игре смотрится куда сильнее кубинцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Гондураса предлагают — 1.74.
На викторию Кубы дают — 5.50, ничья оценена — в 3.50.
Обе команды сражаются за выход в плей-офф, так что
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.