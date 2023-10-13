Куба сыграет на своем поле с Гондурасом в рамках 3-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 13 октября, начало — в 04:00 мск. Куба — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Куба

Эта команда борется за лидерство в своей группе Лиги наций. Правда, столько же очков (4) набрала и сборная Ямайки.

Сборная Кубы прекрасно обороняется, в двух матчах турнира не пропустив ни разу. А вот забить в ворота соперников удалось всего лишь однажды.

В своем предыдущем поединке Куба разжилась тремя очками. Команде удалось минимально одолеть Суринам.

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Матчи с Гондурасом также складываются неудачно. Из пяти очных поединков кубинцы проиграли во всех пяти.

В этом поединке хозяева явно будут действовать от обороны. Между тем, кубинцы способны извлечь дивиденды из контратак.

Гондурас

Эта команда явно не претендует на лидерство в своей группе. Между тем, пока Гондурас находится лишь на 3 позиции, набрав 3 очка.

Отметим неплохую атаку гондурасцев. В двух сыгранных поединках они настреляли уже 4 мяча.

Последний свой поединок Гондурас провела продуктивно. Дома команда не оставила шансов Гренаде (4:0).

А вот выездной матч с Ямайкой стал форменным разочарованием. Гондурасцы уступили конкуренту с минимальным счетом.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться найти свои шансы в атаке. Гондурас по игре смотрится куда сильнее кубинцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Гондураса предлагают — 1.74.

На викторию Кубы дают — 5.50, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды сражаются за выход в плей-офф, так что стоит ожидать от них обоюдоострых атак .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.