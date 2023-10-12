12 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Кипра и Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Кипр — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Кипр очень плохо выступает в квалификации Евро-2024. В пяти матчах команда потерпела пять поражений. До сих пор не набрано ни одного очка.

У тренерского штаба сборной Кипра очень много работы. Проблем хватает, особенно в обороне. В последних четырех встречах киприоты в сумме пропустили 14 голов.

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Предыдущие две встречи в отборе на Евро-2024 подопечные Тимура Кецбаи провели в сентябре. Болельщики, наверное, еще не отошли от тех кошмарных результатов. Кипр сначала проиграл дома Шотландии со счетом 0:3, а потом в гостях был разбит Испанией (0:6).

Все прогнозы на Евро-2024

Шансы на положительный исход против Холанна и компании чрезвычайно низкие. Положение сборной Кипра плачевное. Вряд ли команде удастся избежать шестого поражения в квалификации Евро-2024.

Норвегия

Норвегия борется за выход в финальную часть Евро-2024, но отборочная группа у команды оказалась непростой. Вести борьбу с Шотландией и Испанией сложно. Пока норвежцы идут на 3-м месте в группе.

Норвежцы в пяти встречах набрали 7 очков. Лидирует с огромным отрывом Шотландия (15). В активе сборной Испании 9 очков, но у команды есть матч в запасе.

Последний раз Норвегия играла в гостях в марте. В двух встречах победить ни разу не удалось. Норвежцы уступили Испании (0:3), а также сыграли вничью с Грузией (1:1).

Между собой команды провели 12 матчей, где Норвегия ни разу не проиграла. Киприоты идут на 120-м месте в рейтинге ФИФА, норвежцы находятся на 43-й строчке. В первом круге Норвегия выиграла со счетом 3:1. В предстоящей встрече вряд ли произойдет сенсация. В Ларнаке Холанн обязательно поможет скандинавам победить.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Норвегии можно поставить за 1.26. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 14.00. Ничья оценена — в 5.50.

У фаворита не должно возникнуть никаких проблем. Не исключено, что случится разгром. Класс команд просто несопоставим.

Можно сделать ставку на победу Норвегии с форой (-1.5) гола с коэффициентом 1.80.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.73.