«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Текущий чемпионат Англии «Волки» начали плохо, проиграв две первые встречи, поочередно уступив на выезде 0:1 «Манчестер Юнайтед» и на своем поле «Брайтону» 3:1.

В третьем туре «оранжево-черные» добыли пока первую и первую викторию в этом первенстве, переиграв в гостях «Эвертон» со счетом 1:0. И после того они вновь уступили в двух матчах кряду.

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После того, как в рамках Кубка лиги «Вулверхэмптон» проиграл на выезде 2:3 «Ипсвичу» из Чемпионшипа, в прошлом туре он совершил сенсацию, обыграв дома чемпиона «Манчестер Сити» (2:1).

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Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка во всех турнирах (три поражения и одна ничья), так что, похоже, он приходит в себя и способен испорить настроение и грядущему сопернику.

«Астон Вилла»

В чемпионате Англии «Астон Вилла» занимает место в топ-5, уступая лишь «Манчестер Сити», «Тоттенхэму», «Арсеналу» и «Ливерпулю». Участник Лиги конференций в этом сезоне набрал 15 очков и от лидера МС отставание составляет три балла.

В прошлом туре АПЛ подопечные Унаи Эмери доказали, что именно они могут стать открытием текущего сезона, поскольку разгромила на своем поле команду, которая оказалась таковой в прошлой кампании — «Брайтон» (6:1).

Посреди недели клуб также успешно сыграл в Лиге конференций. В рамках второго тура группового раунда ему удалось на своем поле обыграть «Зриньски» (1:0).

В четырех последних поединках во всех турнирах при трех победах и одном поражении, поэтому у гостей неплохие шансы на успех при всей неуступчивости соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которой равен 2,08. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 3,42, ничья — в 3,75.

В трех из четырех последних матчей гости выиграли, тогда как в пяти из шести последних поединков хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,24.

Еще один вариант ставки — «Астон Вилла» выиграет за 2,08, поскольку в трех из четырех последних матчей гости выиграли.