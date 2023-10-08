«Ланс» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:05 мск. «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Команда провалила старт сезона в Лиге 1, где занимает 15-е место. В семи матчах было зафиксировано четыре поражения. Победить удалось дважды — «Тулузу» (2:1) и «Страсбург» (1:0).

Ранее «Ланс» уступил в чемпионате Франции «Бресту» (2:3), ПСЖ (1:3), «Монако» (0:3) и «Метцу» (0:1), а также сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

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На этой неделе клуб совершил сенсацию в Лиге чемпионов. Во втором туре группового раунда ему удалось на своем поле обыграть лондонский «Арсенал» (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах в последних из них, так что у хозяев хорошие шансы на успех.

«Лилль»

В чемпионате Франции «Лилль» на прошлой неделе провел матч в рамках 7-го тура. Команда на выезде переиграла новичка Лиги 1 «Гавр» (2:0).

В турнирной таблице команда занимает седьмое место, набрав 11 очков. От лидера «Монако» ее отставание составляет три пункта.

На этой неделе «Доги» неожиданно не сумели обыграть на выезде исландский «Клаксвик», сыграв вничью 0:0. Из-за этого лидерство в группе у них забрал «Слован» Братислава.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при трех победах и трех ничьих, так что у гостей неплохие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,22. Успех «Лилля» оценивается в 3,26, ничья — в 3,55.

В трех последних матчах хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ланс» выиграет за 2,22.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,89, поскольку в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.