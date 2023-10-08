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    Прервет ли «Лилль» победную серию «Ланс»?

    «Ланс» — «Лилль». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Лига 1, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лилль»
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    «Ланс» — фаворит матча
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:05 мск. «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Октября 2023 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 18:05 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    Команда провалила старт сезона в Лиге 1, где занимает 15-е место. В семи матчах было зафиксировано четыре поражения. Победить удалось дважды — «Тулузу» (2:1) и «Страсбург» (1:0).

    Ранее «Ланс» уступил в чемпионате Франции «Бресту» (2:3), ПСЖ (1:3), «Монако» (0:3) и «Метцу» (0:1), а также сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

    Коэффициенты матча Ланс — Лилль

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    На этой неделе клуб совершил сенсацию в Лиге чемпионов. Во втором туре группового раунда ему удалось на своем поле обыграть лондонский «Арсенал» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах в последних из них, так что у хозяев хорошие шансы на успех.

    «Лилль»

    В чемпионате Франции «Лилль» на прошлой неделе провел матч в рамках 7-го тура. Команда на выезде переиграла новичка Лиги 1 «Гавр» (2:0).

    В турнирной таблице команда занимает седьмое место, набрав 11 очков. От лидера «Монако» ее отставание составляет три пункта.

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    • На этой неделе «Доги» неожиданно не сумели обыграть на выезде исландский «Клаксвик», сыграв вничью 0:0. Из-за этого лидерство в группе у них забрал «Слован» Братислава.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при трех победах и трех ничьих, так что у гостей неплохие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,22. Успех «Лилля» оценивается в 3,26, ничья — в 3,55.

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    В трех последних матчах хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ланс» выиграет за 2,22.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,89, поскольку в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

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    «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лилль» победную серию «Ланс»?
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