«Кальяри»
Наверняка сардинцы будут лишь бороться за выживание. Старт чемпионата это подтвердил: команда находится на последнем месте в таблице.
В 7 поединках Серии А игроки «Кальяри» забили всего 2 гола. Да и набрать удалось всего лишь 2 очка.
Коэффициенты матча Кальяри — Рома
В предыдущем туре чемпионата «Кальяри» снова потерпел поражение. Сардинцы были разгромлены «Фиорентиной» (0:3).
А вот до того «Кальяри» уступил еще и «Милану» (1:3). Да и вообще, проигрышная серия достигла уже трех матчей.
«Кальяри» наверняка будет действовать сугубо от обороны. Правда, и она у сардинцев откровенно ненадежная.
«Рома»
Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Рома» сейчас пребывает на скромном 13 месте турнирной таблицы Серии А.
А вот с реализацией дела у команды обстоят неплохо. В 7 матчах чемпионата игроки «Ромы» забили 15 мячей.
В минувшем туре чемпионата римляне уверенно переиграли «Фрозиноне» (2:0). Да и в Лиге Европы «Рома» одолела «Серветт» (4:0).
Признаки выздоровления команды Жозе Моуриньо налицо. Плюс отлично вписался в игру команды Ромелу Лукаку.
Наверняка «Рома» будет активно атаковать. Лукаку и компания намереваются как можно быстрее вернуться в группу лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.88.
На викторию «Кальяри» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.64.
Команда Моуриньо
Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.