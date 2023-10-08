«Кальяри» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. «Кальяри» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Наверняка сардинцы будут лишь бороться за выживание. Старт чемпионата это подтвердил: команда находится на последнем месте в таблице.

В 7 поединках Серии А игроки «Кальяри» забили всего 2 гола. Да и набрать удалось всего лишь 2 очка.

Коэффициенты матча Кальяри — Рома 1X2Новым игрокам 4.903.451.85Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Кальяри» снова потерпел поражение. Сардинцы были разгромлены «Фиорентиной» (0:3).

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А вот до того «Кальяри» уступил еще и «Милану» (1:3). Да и вообще, проигрышная серия достигла уже трех матчей.

«Кальяри» наверняка будет действовать сугубо от обороны. Правда, и она у сардинцев откровенно ненадежная.

«Рома»

Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Рома» сейчас пребывает на скромном 13 месте турнирной таблицы Серии А.

А вот с реализацией дела у команды обстоят неплохо. В 7 матчах чемпионата игроки «Ромы» забили 15 мячей.

В минувшем туре чемпионата римляне уверенно переиграли «Фрозиноне» (2:0). Да и в Лиге Европы «Рома» одолела «Серветт» (4:0).

Признаки выздоровления команды Жозе Моуриньо налицо. Плюс отлично вписался в игру команды Ромелу Лукаку.

Наверняка «Рома» будет активно атаковать. Лукаку и компания намереваются как можно быстрее вернуться в группу лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.88.

На викторию «Кальяри» дают — 4.78, ничья оценена — в 3.64.

Команда Моуриньо последние матчи провела на подъеме , так что наверняка и в этом поединке быстро возьмет свое.

Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.