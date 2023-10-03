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    «Тенерифе» и «Расинг» произведут дележ баллов

    «Тенерифе» — «Расинг». Прогноз, ставка (к. 3.32) на футбол, чемпионат Испании, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Расинг»
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    «Тенерифе»
    Во вторник, 3 октября, в девятом туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Расинга» из Сантандера. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Тенерифе» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Октября 2023 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 22:30 Расинг Расинг
  • Испания. Сегунда
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    «Тенерифе»

    В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

    В текущем же розыгрыше Сегунды канарцы в восьми матчах набрали 15 баллов и идут четвертыми в таблицы. У них пять викторий и три фиаско, забито восемь мячей при шести пропущенных.

    В первых двух турах нового островитяне выиграли всухую, а затем уступили в родных пенатах «Сарагосе» 0:1, потом вновь выиграли две игры кряду без пропущенных мячей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого «Тенерифе» в минувших трех встречах первенства добился одной виктории и дважды уступал. Одно из фиаско прошлось на прошлый тур — в гостях от «Эйбара» 0:3.

    «Расинг»

    «Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

    Новой же первенство «зелено-белые» начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0, однако после этого они не побеждали на протяжении трех встреч, раз уступив за это время при двух мировых исходах.

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  • 30/09/2023

    • Затем сантандерцы выиграли две матча при одной мировой, а в прошлом туре прервали эту удачную серию, уступив в гостях 1:2 «Леганесу». И с 12 очками они идут шестыми в таблице.

    В прошлом чемпионате «Тенерифе» на своем поле обыграл «Расинг» со счетом 1:0, а в Сантандере эти коллективы расписали мировую 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Расинга» дают — 4.55, ничья оценена — в 3.32.

    Прогнозируем, что данный поединок завершиться вничью, так как обе команда после поражений в прошлом туре будут нацелены взять баллы в этом.

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    «Тенерифе» — «Расинг»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. «Тенерифе» и «Расинг» произведут дележ баллов
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