Во вторник, 3 октября, в девятом туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Расинга» из Сантандера. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Тенерифе» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

В прошлом розыгрыше второго по значимости дивизиона Испании «Тенерифе» финишировал в середине турнирной таблицы и шансов на плей-офф не имел.

В текущем же розыгрыше Сегунды канарцы в восьми матчах набрали 15 баллов и идут четвертыми в таблицы. У них пять викторий и три фиаско, забито восемь мячей при шести пропущенных.

В первых двух турах нового островитяне выиграли всухую, а затем уступили в родных пенатах «Сарагосе» 0:1, потом вновь выиграли две игры кряду без пропущенных мячей.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого «Тенерифе» в минувших трех встречах первенства добился одной виктории и дважды уступал. Одно из фиаско прошлось на прошлый тур — в гостях от «Эйбара» 0:3.

«Расинг»

«Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

Новой же первенство «зелено-белые» начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0, однако после этого они не побеждали на протяжении трех встреч, раз уступив за это время при двух мировых исходах.

Затем сантандерцы выиграли две матча при одной мировой, а в прошлом туре прервали эту удачную серию, уступив в гостях 1:2 «Леганесу». И с 12 очками они идут шестыми в таблице.

В прошлом чемпионате «Тенерифе» на своем поле обыграл «Расинг» со счетом 1:0, а в Сантандере эти коллективы расписали мировую 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 1.86.

На викторию «Расинга» дают — 4.55, ничья оценена — в 3.32.

Прогнозируем, что данный поединок завершиться вничью, так как обе команда после поражений в прошлом туре будут нацелены взять баллы в этом.