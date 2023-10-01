ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Жирона»«Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»? Хаби АлонсоСтрасти по Алонсо. Почему «Реал» хочет, чтобы наставник «Байера» стал их следующим тренером Рафинья«Барселона» — «Севилья» 1:0. Онлайн
  • 08:06
    • Рафинья получил серьезную травму и может пропустить матч с «Реалом»
    Все новости спорта

    Очередная коллизия астраханцев?

    «Черноморец» Нв — «Волгарь». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Черноморец Прогнозы на Волгарь Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Волгарь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Волгарь»
    «Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Октября 2023 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 17:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Черноморец» Нв

    Эта команда пока не особо блещет в нынешнем первенстве. «Черноморец» Нв занимает 14 место в таблице, выиграв лишь в 2 матчах из одиннадцати.

    Команда Константина Зырянова слишком зачастила с ничьими. Их у «моряков» уже 7, и это самый высокий показатель в лиге.

    В предыдущем туре первенства «Черноморец» Нв проиграл. Подопечные Зырянова уступили «Енисею» со счетом 1:3.

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот после того «Черноморец» Нв добыл непростую викторию в Кубке. «Моряки» сломили сопротивление «Биолог-Новокубанск» (2:1).

    «Черноморец» Нв наверняка постарается, во что бы то ни стало, взять три очка. Тем паче, соперник имеет серьезные проблемы в обороне.

    «Волгарь»

    Эта команда начала сезон просто отвратительно, скатившись в опасную зону. «Волгарь» сейчас пребывает на самом дне турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 11 матчах астраханцы настреляли всего 8 мячей.

  • Раскошеливайся, «Арсенал»! «Канонирам» надо потратиться, чтобы обойти «Челси» в борьбе за Тоуни
  • Зимой команда Микеля Артеты может значительно усилить свою атаку — если хорошо заплатит
  • 28/09/2023

    • Минувший тур принес команде только один балл. «Волгарь» в родных стенах расписал лишь мировую в поединке с тульским «Арсеналом» (1:1).

    После того команда добыла важную победу в Кубке России. Астраханцы несколько улучшили себе настроение, переиграв «Знамя Труда» (3:1).

    И уж точно «Волгарь» постарается зацепиться за очки. Между тем, команда остается единственной в лиге, пока не добывшей ни одной победы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 2.07.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Волгаря» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.24.

    Хозяева по игре смотрятся сильнее астраханцев, к тому же мотивированы выбраться из группы аутсайдеров.

    Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Жабер — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рублев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Черноморец» Нв — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия астраханцев?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры