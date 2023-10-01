«Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец» Нв

Эта команда пока не особо блещет в нынешнем первенстве. «Черноморец» Нв занимает 14 место в таблице, выиграв лишь в 2 матчах из одиннадцати.

Команда Константина Зырянова слишком зачастила с ничьими. Их у «моряков» уже 7, и это самый высокий показатель в лиге.

В предыдущем туре первенства «Черноморец» Нв проиграл. Подопечные Зырянова уступили «Енисею» со счетом 1:3.

Прогнозы на ФНЛ

А вот после того «Черноморец» Нв добыл непростую викторию в Кубке. «Моряки» сломили сопротивление «Биолог-Новокубанск» (2:1).

«Черноморец» Нв наверняка постарается, во что бы то ни стало, взять три очка. Тем паче, соперник имеет серьезные проблемы в обороне.

«Волгарь»

Эта команда начала сезон просто отвратительно, скатившись в опасную зону. «Волгарь» сейчас пребывает на самом дне турнирной таблицы.

А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 11 матчах астраханцы настреляли всего 8 мячей.

Минувший тур принес команде только один балл. «Волгарь» в родных стенах расписал лишь мировую в поединке с тульским «Арсеналом» (1:1).

После того команда добыла важную победу в Кубке России. Астраханцы несколько улучшили себе настроение, переиграв «Знамя Труда» (3:1).

И уж точно «Волгарь» постарается зацепиться за очки. Между тем, команда остается единственной в лиге, пока не добывшей ни одной победы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 2.07.

На викторию «Волгаря» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.24.

Хозяева по игре смотрятся сильнее астраханцев , к тому же мотивированы выбраться из группы аутсайдеров.

Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.