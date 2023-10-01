«Черноморец» Нв
Эта команда пока не особо блещет в нынешнем первенстве. «Черноморец» Нв занимает 14 место в таблице, выиграв лишь в 2 матчах из одиннадцати.
Команда Константина Зырянова слишком зачастила с ничьими. Их у «моряков» уже 7, и это самый высокий показатель в лиге.
В предыдущем туре первенства «Черноморец» Нв проиграл. Подопечные Зырянова уступили «Енисею» со счетом 1:3.
А вот после того «Черноморец» Нв добыл непростую викторию в Кубке. «Моряки» сломили сопротивление «Биолог-Новокубанск» (2:1).
«Черноморец» Нв наверняка постарается, во что бы то ни стало, взять три очка. Тем паче, соперник имеет серьезные проблемы в обороне.
«Волгарь»
Эта команда начала сезон просто отвратительно, скатившись в опасную зону. «Волгарь» сейчас пребывает на самом дне турнирной таблицы.
А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 11 матчах астраханцы настреляли всего 8 мячей.
Минувший тур принес команде только один балл. «Волгарь» в родных стенах расписал лишь мировую в поединке с тульским «Арсеналом» (1:1).
После того команда добыла важную победу в Кубке России. Астраханцы несколько улучшили себе настроение, переиграв «Знамя Труда» (3:1).
И уж точно «Волгарь» постарается зацепиться за очки. Между тем, команда остается единственной в лиге, пока не добывшей ни одной победы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 2.07.
На викторию «Волгаря» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.24.
Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.