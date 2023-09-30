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    «Майнц» — «Байер». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Байер»
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    Виктор Бонифаце
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 16:30 мск. «Майнц» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Сентября 2023 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Майнц»

    Эта команда стартовала в Бундеслиге крайне неудачно. «Майнц» в пяти первых турах набрал только один балл и сейчас осел на последнем месте в таблице.

    Главным бичом команды является реализация. Игроки «Майнца» забили всего лишь 4 мяча в 5 поединках.

    Коэффициенты матча Майнц — Байер

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    В предыдущем туре чемпионата «Майнц» снова проиграл. Команда потерпела обидное поражение от «Аугсбурга» (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Единственный зачетный балл был набран в матче с «Айнтрахтом» (1:1). Да и серия из трех подряд поражений в чемпионате явно угнетает.

    «Майнц» наверняка постараются дать бой одному из лидеров. Хозяева всеми силами будут пытаться выбраться со дна таблицы.

    «Байер»

    Эта команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера измеряется лишь разницей мячей.

    Старт «Байера» в чемпионате вышел весьма впечатляющим. В пяти матчах «фармацевты» добыли четыре виктории при одном паритете.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Байер» дома уверенно расправился с «Хайденхаймом» (4:1).

    В составе команды заметно выделяется Виктор Бонифаце. Нигериец наколотил уже 6 голов в нынешнем чемпионате.

    И уж наверняка «Байер» будет активно атаковать. Леверкузенцы по игре выглядят явно предпочтительнее аутсайдера.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Майнца» дают — 5.29, ничья оценена — в 4.58.

    Леверкузенцы намереваются побороться за Серебряную салатницу, и явно не могут позволить себе терять очки на ровном месте.

    Наш прогноз — Победа «Байера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.

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    «Майнц» — «Байер»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» быстро приструнят аутсайдера
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