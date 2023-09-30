«Майнц» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 16:30 мск. «Майнц» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

Эта команда стартовала в Бундеслиге крайне неудачно. «Майнц» в пяти первых турах набрал только один балл и сейчас осел на последнем месте в таблице.

Главным бичом команды является реализация. Игроки «Майнца» забили всего лишь 4 мяча в 5 поединках.

Коэффициенты матча Майнц — Байер 1X2Новым игрокам 5.504.501.58Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Майнц» снова проиграл. Команда потерпела обидное поражение от «Аугсбурга» (1:2).

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Единственный зачетный балл был набран в матче с «Айнтрахтом» (1:1). Да и серия из трех подряд поражений в чемпионате явно угнетает.

«Майнц» наверняка постараются дать бой одному из лидеров. Хозяева всеми силами будут пытаться выбраться со дна таблицы.

«Байер»

Эта команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера измеряется лишь разницей мячей.

Старт «Байера» в чемпионате вышел весьма впечатляющим. В пяти матчах «фармацевты» добыли четыре виктории при одном паритете.

Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Байер» дома уверенно расправился с «Хайденхаймом» (4:1).

В составе команды заметно выделяется Виктор Бонифаце. Нигериец наколотил уже 6 голов в нынешнем чемпионате.

И уж наверняка «Байер» будет активно атаковать. Леверкузенцы по игре выглядят явно предпочтительнее аутсайдера.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.65.

На викторию «Майнца» дают — 5.29, ничья оценена — в 4.58.

Леверкузенцы намереваются побороться за Серебряную салатницу, и явно не могут позволить себе терять очки на ровном месте .

Наш прогноз — Победа «Байера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.