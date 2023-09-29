«Бенфика»
В минувшем сезоне «Бенфика» и «Порту» до последнего боролись за чемпионство. В итоге удача улыбнулась «орлам». Они опередили конкурента на два очка.
«Бенфика» является 38-кратным чемпионом Португалии, «Порту» — 30-кратным. Очередное противостояние обещает быть очень интересным.
Коэффициенты матча Бенфика — Порту
Клуб из Лиссабона на данный момент занимает 3-е место в таблице. В активе команды 15 очков. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет один балл.
В сентябре «Бенфика» выиграла все три матча в чемпионате Португалии, забив в общей сумме 9 голов. Неудача была только в Лиге чемпионов, где клуб дома уступил «РБ Зальцбургу» (0:2).
«Порту»
«Порту» неудачно начал сезон. 9 августа в матче за Суперкубок Португалии команда уступила «Бенфике». Но после этого «драконы» серьезно прибавили.
В шести последних играх португальской Примейры «Порту» выиграл пять встреч. Кроме того, была зафиксирована одна ничья. В 1-м туре Лиги чемпионов также была победа — над украинским «Шахтером».
«Порту» находится на вершине таблицы. Как и у лидирующего «Спортинга», в активе команды 16 очков.
Мотивации гостям не занимать. Если «Порту» добьется положительного результата, то есть шансы стать единоличным лидером чемпионата Португалии. Но выиграть у «Бенфики» будет непросто. Совсем недавно в матче за Суперкубок страны это сделать не удалось.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.42. Ничья оценена — в 3.63.
Оба клуба стремятся завоевать три очка. Но явного фаворита в этом противостоянии нет.
Стоит сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.63.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.77.