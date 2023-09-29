29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии сыграют «Бенфика» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Бенфика» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

В минувшем сезоне «Бенфика» и «Порту» до последнего боролись за чемпионство. В итоге удача улыбнулась «орлам». Они опередили конкурента на два очка.

«Бенфика» является 38-кратным чемпионом Португалии, «Порту» — 30-кратным. Очередное противостояние обещает быть очень интересным.

Коэффициенты матча Бенфика — Порту 1X2Новым игрокам 2.073.603.40Бонус$9500

Клуб из Лиссабона на данный момент занимает 3-е место в таблице. В активе команды 15 очков. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет один балл.

Все прогнозы на футбол

В сентябре «Бенфика» выиграла все три матча в чемпионате Португалии, забив в общей сумме 9 голов. Неудача была только в Лиге чемпионов, где клуб дома уступил «РБ Зальцбургу» (0:2).

«Порту»

«Порту» неудачно начал сезон. 9 августа в матче за Суперкубок Португалии команда уступила «Бенфике». Но после этого «драконы» серьезно прибавили.

В шести последних играх португальской Примейры «Порту» выиграл пять встреч. Кроме того, была зафиксирована одна ничья. В 1-м туре Лиги чемпионов также была победа — над украинским «Шахтером».

«Порту» находится на вершине таблицы. Как и у лидирующего «Спортинга», в активе команды 16 очков.

Мотивации гостям не занимать. Если «Порту» добьется положительного результата, то есть шансы стать единоличным лидером чемпионата Португалии. Но выиграть у «Бенфики» будет непросто. Совсем недавно в матче за Суперкубок страны это сделать не удалось.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.42. Ничья оценена — в 3.63.

Оба клуба стремятся завоевать три очка. Но явного фаворита в этом противостоянии нет.

Стоит сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.63.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.77.