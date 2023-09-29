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    «Бенфика» — «Порту». Ставка (к. 3.63) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Порту»
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    ФК «Порту»
    29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии сыграют «Бенфика» и «Порту». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Бенфика» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Сентября 2023 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:15 Порту Порту
  • Порту
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    «Бенфика»

    В минувшем сезоне «Бенфика» и «Порту» до последнего боролись за чемпионство. В итоге удача улыбнулась «орлам». Они опередили конкурента на два очка.

    «Бенфика» является 38-кратным чемпионом Португалии, «Порту» — 30-кратным. Очередное противостояние обещает быть очень интересным.

    Коэффициенты матча Бенфика — Порту

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    Клуб из Лиссабона на данный момент занимает 3-е место в таблице. В активе команды 15 очков. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет один балл.

    Все прогнозы на футбол

    В сентябре «Бенфика» выиграла все три матча в чемпионате Португалии, забив в общей сумме 9 голов. Неудача была только в Лиге чемпионов, где клуб дома уступил «РБ Зальцбургу» (0:2).

    «Порту»

    «Порту» неудачно начал сезон. 9 августа в матче за Суперкубок Португалии команда уступила «Бенфике». Но после этого «драконы» серьезно прибавили.

    В шести последних играх португальской Примейры «Порту» выиграл пять встреч. Кроме того, была зафиксирована одна ничья. В 1-м туре Лиги чемпионов также была победа — над украинским «Шахтером».

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    • «Порту» находится на вершине таблицы. Как и у лидирующего «Спортинга», в активе команды 16 очков.

    Мотивации гостям не занимать. Если «Порту» добьется положительного результата, то есть шансы стать единоличным лидером чемпионата Португалии. Но выиграть у «Бенфики» будет непросто. Совсем недавно в матче за Суперкубок страны это сделать не удалось.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» можно поставить за 2.14. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.42. Ничья оценена — в 3.63.

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    Оба клуба стремятся завоевать три очка. Но явного фаворита в этом противостоянии нет.

    Стоит сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.63.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.77.

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    «Бенфика» — «Порту»: прогноз, ставка (3.63), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды не смогут выявить сильнейшего в Лиссабоне
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