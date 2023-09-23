«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Эта команда стартовала в чемпионате, в целом, на своем привычном уровне. «Кристал Пэлас» находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.

Причем проблемы в атаке тянутся не один сезон. Лондонцы настреляли всего 6 мячей в 5 сыгранных матчах.

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В предыдущем туре чемпионата «Кристал Пэлас» потерпел поражение. Команда уступила «Астон Вилле» со счетом 1:3.

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А вот до того «Кристал Пэлас» сумел переиграть «Вулверхэмптон» (3:2). Да и в Кубке английской лиги лондонцы прошли «Плимут» (4:2).

«Кристал Пэлас» наверняка постарается разжиться очками. В родных стенах команда выступает весьма неплохо.

«Фулхэм»

Эта команда начала чемпионат не лучше и не хуже обычного. «Фулхэм» сейчас пребывает на 10 позиции в АПЛ.

Вот только с результативностью имеются заметные сложности. Немудрено, ведь летом «дачников» покинул их лидер атак Александар Митрович.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фулхэм» сумел с минимальным счетом обыграть «Лутон Таун».

Тем не менее, «коттеджеры» пропустили уже 10 мячей в 5 матчах. Вероятнее всего, команде придется сражаться за выживание.

Нет сомнений, что «Фулхэм» постарается разжиться очками. «Коттеджеры» не проигрывали «Кристал Пэласу» уже почти три года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.00.

На викторию «Фулхэма» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.68.

«Дачники» только учатся играть без Митровича , да и оборона команды действует не лучшим образом.

Наш прогноз — Победа «Кристал Пэласа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.