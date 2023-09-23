«Кристал Пэлас»
Эта команда стартовала в чемпионате, в целом, на своем привычном уровне. «Кристал Пэлас» находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.
Причем проблемы в атаке тянутся не один сезон. Лондонцы настреляли всего 6 мячей в 5 сыгранных матчах.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Фулхэм
В предыдущем туре чемпионата «Кристал Пэлас» потерпел поражение. Команда уступила «Астон Вилле» со счетом 1:3.
А вот до того «Кристал Пэлас» сумел переиграть «Вулверхэмптон» (3:2). Да и в Кубке английской лиги лондонцы прошли «Плимут» (4:2).
«Кристал Пэлас» наверняка постарается разжиться очками. В родных стенах команда выступает весьма неплохо.
«Фулхэм»
Эта команда начала чемпионат не лучше и не хуже обычного. «Фулхэм» сейчас пребывает на 10 позиции в АПЛ.
Вот только с результативностью имеются заметные сложности. Немудрено, ведь летом «дачников» покинул их лидер атак Александар Митрович.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фулхэм» сумел с минимальным счетом обыграть «Лутон Таун».
Тем не менее, «коттеджеры» пропустили уже 10 мячей в 5 матчах. Вероятнее всего, команде придется сражаться за выживание.
Нет сомнений, что «Фулхэм» постарается разжиться очками. «Коттеджеры» не проигрывали «Кристал Пэласу» уже почти три года.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.00.
На викторию «Фулхэма» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.68.
«Дачники»
Наш прогноз — Победа «Кристал Пэласа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.