ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это? Mortal Kombat 1Уверенная «почти перезагрузка»: обзор Mortal Kombat 1 Пауло Дибала«Шериф» — «Рома» 1:2. Онлайн
  • 00:06
    • «Аякс» сыграл с «Марселем» вничью, «Брайтон» неожиданно уступил «АЕКу»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» обыграл дома «Бачка Топола», «Фрайбург» вырвал победу в конце матча у «Олимпиакоса»
  • 22:21
    • «Локомотив-Кубань» в овертайме переиграл ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ
  • 22:03
    • «Ливерпуль» обыграл ЛАСК, «Тулуза» сыграла вничью с «Юнионом»
  • 21:59
    • «Рома» в гостях одержала победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Кристал Пэлас» одолеть «дачников»?

    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 23 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кристал Пэлас»
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Сентября 2023 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •

    «Кристал Пэлас»

    Эта команда стартовала в чемпионате, в целом, на своем привычном уровне. «Кристал Пэлас» находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.

    Причем проблемы в атаке тянутся не один сезон. Лондонцы настреляли всего 6 мячей в 5 сыгранных матчах.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Фулхэм

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.554.15Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Кристал Пэлас» потерпел поражение. Команда уступила «Астон Вилле» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на АПЛ

    А вот до того «Кристал Пэлас» сумел переиграть «Вулверхэмптон» (3:2). Да и в Кубке английской лиги лондонцы прошли «Плимут» (4:2).

    «Кристал Пэлас» наверняка постарается разжиться очками. В родных стенах команда выступает весьма неплохо.

    «Фулхэм»

    Эта команда начала чемпионат не лучше и не хуже обычного. «Фулхэм» сейчас пребывает на 10 позиции в АПЛ.

    Вот только с результативностью имеются заметные сложности. Немудрено, ведь летом «дачников» покинул их лидер атак Александар Митрович.

  • На все руки мастер. Проведель присоединился к клубу вратарей-бомбардиров Лиги чемпионов
  • Вратарь обеспечил себе бессмертие в Лиге чемпионов, став неожиданным спасителем «Лацио»
  • 20/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фулхэм» сумел с минимальным счетом обыграть «Лутон Таун».

    Тем не менее, «коттеджеры» пропустили уже 10 мячей в 5 матчах. Вероятнее всего, команде придется сражаться за выживание.

    Нет сомнений, что «Фулхэм» постарается разжиться очками. «Коттеджеры» не проигрывали «Кристал Пэласу» уже почти три года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Фулхэма» дают — 4.12, ничья оценена — в 3.68.

    «Дачники» только учатся играть без Митровича, да и оборона команды действует не лучшим образом.

    Наш прогноз — Победа «Кристал Пэласа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Тревизан — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гремио — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аранго — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Болт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Турон — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оболонь — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Александрия — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч БАТЭ — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Кристал Пэлас» одолеть «дачников»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры