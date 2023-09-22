22 сентября в одиннадцатом туре Первой лиги России КАМАЗ на своем поле сыграет против «Торпедо». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. КАМАЗ — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

В текущем сезоне команда из Набережных Челнов является середняком Первой лиги. В настоящий момент челнинцы имеют в своем активе десять очков и занимают одиннадцатое место в турнирной таблице. Она на четыре пункта отстают от зоны стыковых матчей и на три балла опережают зону вылета.

За десять матчей «автозаводцы» смогли семь раз поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои. Из этого можно сделать вывод, что команда играет крайне не результативно и в матчах с ее участием в среднем не забивается даже два мяча.

В последней игре КАМАЗ в родных стенах уступил «Нефтехимику» (0:1), а до этого четыре раза подряд сыграл вничью. Ничейные результаты были зафиксированы в поединках с «Соколом» (1:1), «Ленинградцем» (1:1), «Черноморцем» (0:0) и «Арсеналом» (0:0).

Календарь и таблица ФНЛ

В прошлом сезоне подопечные Владимира Клонцака заняли итоговое место в турнирной таблице. Думается, что в этом сезоне у команды из Набережных Челнов будет задача занять место выше прошлосезонного.

«Торпедо»

Московское «Торпедо» стартовало в этом сезоне более удачно. По итогам первых десяти туров «черно-белые» имеют в своем активе семнадцать очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Сейчас команда из столицы России находится в зоне переходных игр и только на один пункт отстают от махачкалинского «Динамо», которое идет вторым.

У столичного коллектива разница забитых и пропущенных мячей также не ахти. Команда из Москвы только десять раз забила в ворота соперника, а в свои пропустила девять. В среднем в поединках с участием «автозаводцев» забивается два мяча.

Последние две игры московская дружина выиграла. В родных стенах москвичи смогли минимально одолеть «Енисей» (1:0) и «Акрон» (1:0). До этого было поражение от «Родины» (0:2) и ничья с «Арсеналом».

По итогам прошлого сезона подопечные Жозепа Клотета вылетели из российской Премьер-лиги. Перед началом нового чемпионата перед «автозаводцами» сразу же была поставлена задача вернуться в элитный отечественный дивизион.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Торпедо», коэффициент на победу которого равен 2.31.

Успех КАМАЗа оценивается в 3.15, ничья — в 3.10.

Нашей ставкой будет то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.

Также поставим на то, что «Торпедо» добудет гостевую победу.