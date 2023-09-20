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    Испанский клуб добьется успеха в домашнем противостоянии

    «Севилья» — «Ланс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Ланс»
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    ФК «Севилья»
    20 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Севилья» и «Ланс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Севилья» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 20 Сентября 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Севилья»

    Испанский клуб не впечатляет на старте сезона в Примере. Команда играет невыразительно. Ранее «Севилья» одержала первую победу в чемпионате Испании-2023/24, одолев «Лас-Пальмас» (1:0).

    На данный момент испанский коллектив в четырех встречах Ла Лиги набрал только четыре очка. Нужно исправлять ситуацию. У команды есть отличный шанс порадовать поклонников в стартовой игре Лиги чемпионов.

    Прошлый еврокубковый сезон «Севилья» может занести себе в актив. Клуб выиграл Лигу Европы. Ранее была возможность завоевать еще один трофей — Суперкубок УЕФА, но «Севилья» потерпела поражение от «Манчестер Сити».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На своем поле у испанской команды не должно возникнуть проблем. Трибуны будут гнать своих любимцев вперед. «Севилья» наверняка захочет играть первым номером.

    «Ланс»

    «Ланс» вряд ли ставит перед собой серьезные задачи в Лиги чемпионов. Стоит напомнить, что клуб пробился в еврокубки впервые за 15 лет. Но можно не сомневаться, что французы постараются выступить достойно.

    Команда провалила старт сезона в Лиге 1. В пяти матчах были зафиксировано четыре поражения. Победить пока не удается.

    Ранее «Ланс» уступил в чемпионате Франции «Бресту» (2:3), «ПСЖ» (1:3), «Монако» (0:3) и «Метцу» (0:1), а также сыграл вничью с «Ренном» (1:1). В обороне наблюдается настоящий проходной двор. В пяти поединках пропущено 11 мячей.

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    • У «Ланса» такая ситуация, что необходимо срочно набирать очки в Лиге 1. Иначе потом придется бороться за выживание. В Испании французской команде будет сложно добиться положительного результата.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» можно поставить за 1.90. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.40. Ничья оценена — в 3.65.

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    Испанский клуб набрал форму. Хозяева будут идти вперед и постараются воспользоваться проблемами в обороне французской команды.

    Стоит сделать ставку на победу «Севильи» с коэффициентом 1.90.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.89.

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    «Севилья» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Испанский клуб добьется успеха в домашнем противостоянии
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