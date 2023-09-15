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    «Саутгемптон» — «Лестер». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Лестер»
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    Джейми Варди — форвард «Лестера»
    15-го сентября «Саутгемптон» сыграет против «Лестера» в рамках 6-го тура Чемпионшипа. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Сентября 2023 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:00 Лестер Лестер
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    «Саутгемптон»

    Команда только недавно считалась крепким середняком в АПЛ, а сейчас «святые» будут бороться за возвращение в лучшую лигу Англии. После 5-и туров в Чемпионшипе «Саутгемптон» занимает 7-е место в таблице с 10-ю очками в активе.

    Команда довольно неплохо действует в атаке, находясь в тройке лидеров по забитым голам — 10. При этом, «Саутгемптон» пропустил больше остальных в лиге — 12 мячей.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Лестер

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  • 2.353.552.85Бонус$9500
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    В 5-и матчах на старте чемпионата «святые» проиграли только «Сандерленду» (1:5), трижды победили и один раз сыграли вничью. Помимо разгромного поражения «Саутгемптон» устроил голевую перестрелку с «Норвичем» (4:4).

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что команда еще не проигрывала на своем поле в нынешнем сезоне, но при этом она еще не пересекалась с «Лестером», который уже находится в тройке лидеров Чемпионшипа.

    «Лестер»

    «Лисы», точно также как и «Саутгемптон» вылетели из АПЛ и вновь встретятся, но уже в рамках Чемпионшипа. Сейчас «Лестер» на ходу и всерьез намерен вернуться в Премьер-лигу.

    После 5-и туров «лисы» занимают 3-е место в таблице с 12-ю очками в активе. Команда отстает от 1-й строчки всего на один балл. Интересно, что «Лестер» — один из лучших по надежности в обороне — 4 пропущенных.

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    • «Лисы» очень мощно стартовали с 4-х побед подряд на старте сезона в Чемпионшипе. За этот период «Лестер» пропустил только 3 гола, а забил 7. Только в последнем туре команда оступилась на «Халле» (0:1), пропустив единственный гол уже на 15-й минуте.

    Стоит отметить, что «Лестер» и «Саутгемптон» играли между собой в марте этого года в рамках АПЛ. В том матче «святые» минимально обыграли соперника со счетом 1:0. К слову, «Лестер» так и не смог нанести ни одного удара в створ ворот.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.35. На викторию «Лестера» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.55.

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    Обе команды будут биться до последнего. Можно рискнуть и предположить, что «Лестер» одержит гостевую победу при низовом матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» за 2.85.

    Еще один вариант ставки — тотал 3 меньше за 1.70.

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    «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лестер» одолеть принципиального соперника?
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