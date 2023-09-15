15-го сентября «Саутгемптон» сыграет против «Лестера» в рамках 6-го тура Чемпионшипа. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

Команда только недавно считалась крепким середняком в АПЛ, а сейчас «святые» будут бороться за возвращение в лучшую лигу Англии. После 5-и туров в Чемпионшипе «Саутгемптон» занимает 7-е место в таблице с 10-ю очками в активе.

Команда довольно неплохо действует в атаке, находясь в тройке лидеров по забитым голам — 10. При этом, «Саутгемптон» пропустил больше остальных в лиге — 12 мячей.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Лестер 1X2Новым игрокам 2.353.552.85Бонус$9500

В 5-и матчах на старте чемпионата «святые» проиграли только «Сандерленду» (1:5), трижды победили и один раз сыграли вничью. Помимо разгромного поражения «Саутгемптон» устроил голевую перестрелку с «Норвичем» (4:4).

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Стоит отметить, что команда еще не проигрывала на своем поле в нынешнем сезоне, но при этом она еще не пересекалась с «Лестером», который уже находится в тройке лидеров Чемпионшипа.

«Лестер»

«Лисы», точно также как и «Саутгемптон» вылетели из АПЛ и вновь встретятся, но уже в рамках Чемпионшипа. Сейчас «Лестер» на ходу и всерьез намерен вернуться в Премьер-лигу.

После 5-и туров «лисы» занимают 3-е место в таблице с 12-ю очками в активе. Команда отстает от 1-й строчки всего на один балл. Интересно, что «Лестер» — один из лучших по надежности в обороне — 4 пропущенных.

«Лисы» очень мощно стартовали с 4-х побед подряд на старте сезона в Чемпионшипе. За этот период «Лестер» пропустил только 3 гола, а забил 7. Только в последнем туре команда оступилась на «Халле» (0:1), пропустив единственный гол уже на 15-й минуте.

Стоит отметить, что «Лестер» и «Саутгемптон» играли между собой в марте этого года в рамках АПЛ. В том матче «святые» минимально обыграли соперника со счетом 1:0. К слову, «Лестер» так и не смог нанести ни одного удара в створ ворот.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.35. На викторию «Лестера» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.55.

Обе команды будут биться до последнего. Можно рискнуть и предположить, что «Лестер» одержит гостевую победу при низовом матче.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» за 2.85.

Еще один вариант ставки — тотал 3 меньше за 1.70.