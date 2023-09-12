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    Молодые португальцы учинят разгром белорусам

    Белоруссия (до 21 года) — Португалия (до 21 года). Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия (до 21 года) — Португалия (до 21 года)
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    Белоруссия (до 21 года) сыграет на своем поле с Португалией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:00 мск. Белоруссия (до 21 года) — Португалия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Белоруссия (до 21 года)

    Эта команда все никак не может проявить себя в полной мере. Белоруссия (до 21 года) потенциально способна бороться за 2 место в группе.

    Белорусская молодежь постарается добыть хотя бы балл. Да и дать бой традиционно мощным португальцам команда точно постарается.

    В предыдущем своем поединке команда провалилась. Белоруссия (до 21 года) сенсационно уступила фарерцам (2:3).

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    Вот только пока за всю историю противостояний Белоруссия (до 21 года) ни разу не побеждала португальцев. Более того, были проиграны все 4 очные встречи.

    Хозяева явно постараются реабилитироваться за последнюю неудачу. Вот только белорусы вряд ли успеют от нее полностью отойти.

    Португалия (до 21 года)

    Эта команда выглядит главным фаворитом группы. Молодые португальцы традиционно сильны и уверенны в себе.

    Очередное поколение игроков сборной Португалии (до 21 года) смотрится солидно. Так что в этом поединке гости явно будут действовать первым номером.

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    • Свой последний поединок команда провела весьма убедительно. Португалия (до 21 года) разгромила андоррских одногодок (3:0).

    Последняя очная встреча с белорусами принесла португальцам победу (5:1). Да и сейчас есть немалая вероятность уверенной виктории.

    И уж точно Португалия (до 21 года) собирается взять три очка. Гости уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии (до 21 года) предлагают — 1.12.

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    На викторию Белоруссии (до 21 года) дают — 21.00, ничья оценена — в 8.50.

    Гости явно сильнее белорусов, так что наверняка будут максимально активны у ворот соперника.

    Наш прогноз — Фора Португалии (до 21 года) -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.14.

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    Белоруссия (до 21 года) — Португалия (до 21 года): прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Молодые португальцы учинят разгром белорусам
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