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    Продлится ли ничейный синдром «Уэски»?

    «Леганес» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Испании, 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Уэска»
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    «Леганес»
    В 5-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле встретится с «Уэской». Поединок пройдет 9 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Леганес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Сентября 2023 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 20:30 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Леганес»

    «Леганес», который после вылета из Примеры в 2020 году, вот уже три сезона прозябает во втором по рангу дивизиону Испании и особыми успехами там не блещет.

    Так, например, в прошлом розыгрыше Сегунды «огурцы» финишировали в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться даже за плей-офф повышения они не имели.

    Коэффициенты матча Леганес — Уэска

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    В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал девять пунктов в четырех проведенных встречах и находится в верхней части турнирной таблицы.

    Все прогнозы на футбол

    Начал он с домашнего фиаско от «Андорры» 0:1.После чего поочередно одолел с одинаковым счетом по 2:0 на выезде «Алькоркон» и дома «Альбасете», а также минимально выиграл у «Эйбара» в гостях 1:0 в прошлом туре.

    «Уэска»

    «Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде особо не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.

    В межсезонье «гранатово-синие» провели пять спарринг-встреч. Причем все с испанскими клубами. В этих поединках они победили только раз при трех фиаско и одной ничьей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Новый же чемпионат Сегунды «оскенцы» начали с гостевой мировой против «Бургоса» со счетом 1:1, после чего проиграли на своем поле «Тенерифе» — 0:2.

    В последующих двух турах «Уэска» поделила очки с «Расингом» 0:0 в Сантандере и с «Мирандесом» 1:1 дома. И с тремя очками она находится в нижней части турнирки.

    В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1, а в позапрошлом дважды сильнее оказались «огурцы» — 2:1 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Уэски» дают — 4.29, ничья оценена — в 3.22.

    Так как обе команды демонстрируют очень прагматичный футбол с небольшим количеством забитых мячей, то и от их очного поединка много голов ждать не стоит, не более 2-3.

    Также еще прогнозируем, что ничейный синдром «Уэски» продлится и на этот поединок.

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