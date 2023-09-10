В 5-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле встретится с «Уэской». Поединок пройдет 9 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Леганес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес», который после вылета из Примеры в 2020 году, вот уже три сезона прозябает во втором по рангу дивизиону Испании и особыми успехами там не блещет.

Так, например, в прошлом розыгрыше Сегунды «огурцы» финишировали в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться даже за плей-офф повышения они не имели.

Коэффициенты матча Леганес — Уэска 1X2Новым игрокам 2.003.104.40Бонус$9500

В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал девять пунктов в четырех проведенных встречах и находится в верхней части турнирной таблицы.

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Начал он с домашнего фиаско от «Андорры» 0:1.После чего поочередно одолел с одинаковым счетом по 2:0 на выезде «Алькоркон» и дома «Альбасете», а также минимально выиграл у «Эйбара» в гостях 1:0 в прошлом туре.

«Уэска»

«Уэска» прошлый розыгрыш Сегунды закончила во второй половине турнирной таблицы. Однако вылет команде особо не грозил, так как от опасной зоны она оторвалась на восемь пунктов.

В межсезонье «гранатово-синие» провели пять спарринг-встреч. Причем все с испанскими клубами. В этих поединках они победили только раз при трех фиаско и одной ничьей.

Календарь и таблица испанской Примеры

Новый же чемпионат Сегунды «оскенцы» начали с гостевой мировой против «Бургоса» со счетом 1:1, после чего проиграли на своем поле «Тенерифе» — 0:2.

В последующих двух турах «Уэска» поделила очки с «Расингом» 0:0 в Сантандере и с «Мирандесом» 1:1 дома. И с тремя очками она находится в нижней части турнирки.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1, а в позапрошлом дважды сильнее оказались «огурцы» — 2:1 и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.96.

На викторию «Уэски» дают — 4.29, ничья оценена — в 3.22.

Так как обе команды демонстрируют очень прагматичный футбол с небольшим количеством забитых мячей, то и от их очного поединка много голов ждать не стоит, не более 2-3.

Также еще прогнозируем, что ничейный синдром «Уэски» продлится и на этот поединок.