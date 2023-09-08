8 сентября сборная Турции сразится с национальной командой Армении в рамках 5-го тура квалификации Евро-2024. Начало матча запланировано на 21:45 по мск. Турция — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

Команда уверенно выступает в своей группе, занимая 1-е место в квалификации Евро-2024 и набрав 9 очков за 4 встречи. Хоть Турция и является лидером, но в группе у сборной есть Хорватия, которая сыграла на 2 матча меньше.

Турецкая сборная выступает довольно результативно — 7 голов за 4 матча, а пропустила 5 раз. В одном из матчей квалификации Евро-2024 Турция и Латвия выдали голевую перестрелку с драматичной концовкой.

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Сначала латвийцы в меньшинстве сравнял счет на 90+4-й минуте — 2:2. Турция все-таки победила, забив победный гол уже на 90+5-й минуте.

В целом за 4 матча Турция проиграла только Хорватии (0:2), пропустив 2 гола от полузащитника Матео Ковачича еще в 1-м тайме. После этого поражения Турция больше не проигрывала.

В последнем туре турецкая команда уверенно обыграла Уэльс (2:0), дав пробить только один раз в створ ворот, а в предстоящем матче с Арменией Турция имеет все шансы закрепиться на 1-й строчке в своей группе.

Армения

Команда довольно успешно стартовала в квалификации Евро-2024. Армения занимает 2-е место в своей группе, имея все шансы сравняться с Турцией на вершине таблицы, но для этого армянской сборной необходимо побеждать в предстоящей встрече.

Армения играет сверхрезультативно, но при этом имеет проблемы в обороне, пропустив за 3 матча 5 голов при 7-и забитых. В частности, сборная забила 4 гола Уэльсу (4:2) в гостях.

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Стоит отметить, что Армения уже выступала против Турции в 1-м туре группового этапа квалификации. В том матче армяне уступили своему сопернику (1:2). Победный гол Турция забила на 64-й минуте встречи.

В последнем туре квалификации Армения обыграла Латвию (2:1). В том матче армяне вырвали победу у соперника, забив победный гол на 90+1-й минуте. К слову, в матче с Латвией голом отличился турецкий защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Турции — 1.33, победа Армении — 11.00, ничья — 5.59.

Турция наголову сильнее своего противника. Можно предоложить, команды вновь устроят голевую перестрелку.

Сделаем ставку на тотал 3 больше с коэффициентом 2.15.

Также рискнем и поставим на победу Турции в 1-м тайме за 1.70.