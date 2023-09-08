ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМы живем в эпоху Холанна. Почему норвежец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года ИскоИскупление Иско. Принятие плеймейкера «Бетисом» показывает силу второго шанса Трофей Евро-2024Ловкость рук и никакого мошенничества. «Матч ТВ» увел у Окко права на показ отбора Евро-2024
  • 07:00
    • Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале US Open-2023
  • 00:21
    • Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира US Open
  • 23:58
    • Соболенко вышла в полуфинал US Open, обыграв китаянку Циньвэнь
    Все новости спорта

    Команды вновь сыграют результативно?

    Турция — Армения. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, квалификация Евро-2024, 8 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Сборная Армении Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Турция — Армения
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Турция
    8 сентября сборная Турции сразится с национальной командой Армении в рамках 5-го тура квалификации Евро-2024. Начало матча запланировано на 21:45 по мск. Турция — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 08 Сентября 2023 года
    Турция
  • Анкара
    •  Турция 21:45 Армения Армения
  • Ереван
    •

    Турция

    Команда уверенно выступает в своей группе, занимая 1-е место в квалификации Евро-2024 и набрав 9 очков за 4 встречи. Хоть Турция и является лидером, но в группе у сборной есть Хорватия, которая сыграла на 2 матча меньше.

    Турецкая сборная выступает довольно результативно — 7 голов за 4 матча, а пропустила 5 раз. В одном из матчей квалификации Евро-2024 Турция и Латвия выдали голевую перестрелку с драматичной концовкой.

    Коэффициенты матча Турция — Армения

    1X2Новым игрокам
  • 1.305.5011.00Бонус$9500
    •

    Сначала латвийцы в меньшинстве сравнял счет на 90+4-й минуте — 2:2. Турция все-таки победила, забив победный гол уже на 90+5-й минуте.

    В целом за 4 матча Турция проиграла только Хорватии (0:2), пропустив 2 гола от полузащитника Матео Ковачича еще в 1-м тайме. После этого поражения Турция больше не проигрывала.

  • Искупление Иско. Принятие плеймейкера «Бетисом» показывает силу второго шанса
  • Испанец вернулся на поле после 10 месяцев простоя — и блистает
  • Сегодня

    • В последнем туре турецкая команда уверенно обыграла Уэльс (2:0), дав пробить только один раз в створ ворот, а в предстоящем матче с Арменией Турция имеет все шансы закрепиться на 1-й строчке в своей группе.

    Армения

    Команда довольно успешно стартовала в квалификации Евро-2024. Армения занимает 2-е место в своей группе, имея все шансы сравняться с Турцией на вершине таблицы, но для этого армянской сборной необходимо побеждать в предстоящей встрече.

    Армения играет сверхрезультативно, но при этом имеет проблемы в обороне, пропустив за 3 матча 5 голов при 7-и забитых. В частности, сборная забила 4 гола Уэльсу (4:2) в гостях.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что Армения уже выступала против Турции в 1-м туре группового этапа квалификации. В том матче армяне уступили своему сопернику (1:2). Победный гол Турция забила на 64-й минуте встречи.

    В последнем туре квалификации Армения обыграла Латвию (2:1). В том матче армяне вырвали победу у соперника, забив победный гол на 90+1-й минуте. К слову, в матче с Латвией голом отличился турецкий защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Турции — 1.33, победа Армении — 11.00, ничья — 5.59.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Турция наголову сильнее своего противника. Можно предоложить, команды вновь устроят голевую перестрелку.

    Сделаем ставку на тотал 3 больше с коэффициентом 2.15.

    Также рискнем и поставим на победу Турции в 1-м тайме за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Северная Ирландия (до 21 года) — Люксембург (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Белоруссия (до 21 года) — Фарерские острова (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эстония (до 21 года) — Болгария (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Венгрия (до 21 года) — Казахстан (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Литва — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Чехия (до 21 года) — Словакия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сан-Марино (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Болгария — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Турция — Армения: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды вновь сыграют результативно?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры