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    Обыграет ли Парагвай Перу на старте отбора на ЧМ-2026?

    Парагвай — Перу. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, квалификация на ЧМ-2026, 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Перу
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    Парагвай — фаворит матча
    Парагвай сыграет на своем поле с Перу в рамках 1-го тура южноамериканского отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 01:30 мск. Парагвай — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Парагвай

    Это будет первый поединок для Парагвая в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

    В 2023 году сборная сыграла только против Чили (2:3) на выезде и Никарагуа (2:0) в домашних стенах в рамках товарищеских встреч.

    До этого Парагвай также играл товарняки. Последние официальные матчи сборная проводила в рамках квалификации чемпионата мира в Катаре, где заняла лишь 8-е место в своей группе, отставая на 10 очков от путевки на мундиаль.

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    Обыгрыш Никарагуа прервал четырехматчевую серию коллектива без побед, а также серию из трех поражений кряду, поэтому у хозяев не лучшая форма.

    Перу

    Перу также сыграет первый поединок в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

    Сборная считается ершистой командой. Перуанцы не имеют в своем составе суперзвезд, но могут доставить сложности любому оппоненту.

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  • 19/03/2023

    • В своем последнем поединке команда потерпела форменный разгром. На выезде она проиграла Японии, пропустив четыре мяча и забив всего один.

    В последних четырех матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него заурядная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Парагвай, коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех Перу оценивается в 3,94, ничья — в 3,38.

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    Хозяева выиграли три из четырех последних матчей на своем поле

    Поэтому наши прогноз и ставка — Парагвай выиграет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,75, ведь в шести из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

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    Парагвай — Перу: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Парагвай Перу на старте отбора на ЧМ-2026?
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