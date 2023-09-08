Парагвай сыграет на своем поле с Перу в рамках 1-го тура южноамериканского отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 01:30 мск. Парагвай — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Это будет первый поединок для Парагвая в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

В 2023 году сборная сыграла только против Чили (2:3) на выезде и Никарагуа (2:0) в домашних стенах в рамках товарищеских встреч.

До этого Парагвай также играл товарняки. Последние официальные матчи сборная проводила в рамках квалификации чемпионата мира в Катаре, где заняла лишь 8-е место в своей группе, отставая на 10 очков от путевки на мундиаль.

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Обыгрыш Никарагуа прервал четырехматчевую серию коллектива без побед, а также серию из трех поражений кряду, поэтому у хозяев не лучшая форма.

Перу

Перу также сыграет первый поединок в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

Сборная считается ершистой командой. Перуанцы не имеют в своем составе суперзвезд, но могут доставить сложности любому оппоненту.

В своем последнем поединке команда потерпела форменный разгром. На выезде она проиграла Японии, пропустив четыре мяча и забив всего один.

В последних четырех матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у него заурядная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Парагвай, коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех Перу оценивается в 3,94, ничья — в 3,38.

Хозяева выиграли три из четырех последних матчей на своем поле

Поэтому наши прогноз и ставка — Парагвай выиграет за 1,98.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,75, ведь в шести из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.