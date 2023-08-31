«Айнтрахт»
Команда очень мощно начала сезон как в Бундеслиге, так и в Кубке Германии, но в Лиге конференций пока идет туговато. В чемпионате своей страны «Айнтрахт» занимает 6-е место в таблице с 4 очками в активе.
К тому же, в Кубке России команда не оставила и следа от «Локомотива Лейпцига», выиграв со счетом 7:0. В следующем матче «Айнтрахт» также не подкачал и обыграл «Дармштадт» (1:0), но потом команда затормозила.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Левски София
В 1-м матче финала квалификации ЛК против «Левски» немцы неожиданно сыграли вничью со счетом 1:1, упустив победу на 90+5-й минуте, а единственный гол у «Айнтрахта» забил форвард Рандаль Коло-Муани.
Все прогнозы на Лигу конференций
В предстоящем матче команда должна собраться и не упустить победу, чтобы претендовать результаты в еврокубковом турнире.
В последнем туре «Айнтрахт» также сыграл вничью с «Майнцем» (1:1). Команда в меньшинстве смогла сравнять счет на 90+1-й минуте.
«Левски»
Команда прошла нелегкий путь из нескольких стадий в Лиге конференций. Несмотря на то, что «Айнтрахт» куда сильнее «Левски», болгарская команда имеет шансы удивить — это показал 1-й матч финала квалификации.
В Лиге конференций «Левски» прошел «Шкупи» и «Хапоэль», но эти команды никак не схожи с «Айнтрахтом». Игрокам болгарского клуба понадобится немного чуда, чтобы пройти немцев.
Стоит отметить, что «Левски» умеет играть в обороне. Больше одного гола болгарская команда пропускала только в 2-х матчах из 10-и в нынешнем сезоне, а забила за этот же период 18 голов.
Очевидно, что «Айнтрахт» будет доминировать, но и у «Левски» будет шанс забить. Другой вопрос, воспользуется ли этим болгарская команда? В прошлом матче получилось, но «Айнтрахт» учтет ошибки и будет сильнее.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.22.
На викторию «Левски» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.30.
В предстоящем матче «Айнтрахт» будет доминировать, но и «Левски» будет упираться. Можно рискнуть и поставить на то, что обе команды забьют.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал 3 больше за 1.90.