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    «Айнтрахт» победит, но пропустит

    «Айнтрахт» — «Левски». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    «Айнтрахт»
    «Айнтрахт» сыграют против «Левски» в рамках ответной встречи финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:30 мск. «Айнтрахт» — «Левски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 21:30 Левски София Левски София
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Айнтрахт»

    Команда очень мощно начала сезон как в Бундеслиге, так и в Кубке Германии, но в Лиге конференций пока идет туговато. В чемпионате своей страны «Айнтрахт» занимает 6-е место в таблице с 4 очками в активе.

    К тому же, в Кубке России команда не оставила и следа от «Локомотива Лейпцига», выиграв со счетом 7:0. В следующем матче «Айнтрахт» также не подкачал и обыграл «Дармштадт» (1:0), но потом команда затормозила.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Левски София

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    В 1-м матче финала квалификации ЛК против «Левски» немцы неожиданно сыграли вничью со счетом 1:1, упустив победу на 90+5-й минуте, а единственный гол у «Айнтрахта» забил форвард Рандаль Коло-Муани.

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    В предстоящем матче команда должна собраться и не упустить победу, чтобы претендовать результаты в еврокубковом турнире.

    В последнем туре «Айнтрахт» также сыграл вничью с «Майнцем» (1:1). Команда в меньшинстве смогла сравнять счет на 90+1-й минуте.

    «Левски»

    Команда прошла нелегкий путь из нескольких стадий в Лиге конференций. Несмотря на то, что «Айнтрахт» куда сильнее «Левски», болгарская команда имеет шансы удивить — это показал 1-й матч финала квалификации.

    В Лиге конференций «Левски» прошел «Шкупи» и «Хапоэль», но эти команды никак не схожи с «Айнтрахтом». Игрокам болгарского клуба понадобится немного чуда, чтобы пройти немцев.

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    • Стоит отметить, что «Левски» умеет играть в обороне. Больше одного гола болгарская команда пропускала только в 2-х матчах из 10-и в нынешнем сезоне, а забила за этот же период 18 голов.

    Очевидно, что «Айнтрахт» будет доминировать, но и у «Левски» будет шанс забить. Другой вопрос, воспользуется ли этим болгарская команда? В прошлом матче получилось, но «Айнтрахт» учтет ошибки и будет сильнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.22.

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    На викторию «Левски» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.30.

    В предстоящем матче «Айнтрахт» будет доминировать, но и «Левски» будет упираться. Можно рискнуть и поставить на то, что обе команды забьют.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал 3 больше за 1.90.

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    «Айнтрахт» — «Левски»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» победит, но пропустит
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