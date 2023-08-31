«Аякс» сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Аякс» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

В первом матче на выезде «Аякс» разгромил соперника со счетом 4:1. Посему теперь ему можно проиграть даже с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд.

Амстердамцы начали выступления как раз в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Клуб еще не проводил поединки еврокубков текущего сезона.

Коэффициенты матча Аякс — Лудогорец 1X2Новым игрокам 1.275.9010.50Бонус$9500

В нынешнем розыгрыше национального первенства после двух туров она идет на девятой строчке с четырьмя очками после одной победы и одной ничьей, но конкуренты сыграли больше матчей.

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, но с таким гандикапом данная форма не должна его смущать.

«Лудогорец»

Поражение со счетом 1:4 на своем поле в первом матче практически хоронит «Лудогорец» перед ответной игрой, так что ему остается лишь бороться за сохранение лица.

Чемпион Болгарии сперва участвовал в Лиге чемпионов. «Лудогорец» дошел до второго раунда где уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:3).

В своем национальном первенстве клуб занимает пятое место с 12 очками. До лидера «Локомотива» из Пловдива семь баллов, но он сыграл на матч больше.

В трех последних поединках коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что и его форма не позволяет гостям рассчитывать на чудо.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Аякс», коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Динамо» Загреб оценивается в 4,08, ничья — в 3,60.

В шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,77.

Еще один вариант ставки — «Аякс» выиграет 1-й тайм, матч и тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь хозяева — явный фаворит игры, а в 12 из 13 их последних матчей было забито больше 2,5 голов.