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    ПСВ оставит не у дел «Рейнджерс»?

    ПСВ — «Рейнджерс». Ставки (к. 1.82) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов, 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Рейнджерс»
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    ПСВ — фаворит матча
    ПСВ сыграет на своем поле «Рейнджерс» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 30 августа, начало — в 22:00 мск. ПСВ — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Августа 2023 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ПСВ 22:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    ПСВ

    В первом матче на выезде ПСВ добыл выездную ничью со счетом 2:2. Посему теперь ему нужно побеждать дома, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Как и соперник, эйндховенцы уже прошли одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», дважды уверенно его обыграв (4:1 и 3:1).

    Коэффициенты матча ПСВ — Глазго Рейнджерс

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    Клуб совсем недавно стартовал в своем чемпионате. В первом туре команда уверенно расправилась с «Утрехтом» (2:0), а во втором — разобралась с «Витессом» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в девять поединков при восьми победах кряду до ничьей с шотландцами, так что его форма сулит ему хорошие шансы на успех.

    «Рейнджерс»

    Ничья со счетом 2:2 на своем поле в первом матче требует от «Рейнджерс» выигрывать на выезде, чтобы пробиться в групповой раунд.

    Шотландский клуб в квалификации ЛЧ с предыдущего раунда. В нем ему удалось пройти швейцарский «Серветт» благодаря домашней победе 2:1 (в ответной игре была ничья 1:1).

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    • «Рейнджерс» сыграл три поединка в этом сезоне ШПЛ. Он потерпел поражение от «Килмарнока» (0:1), «Ливингстон» (4:0) и «Росс Каунти» (2:0). Также обыгран «Гринок Мортон» (2:1) в рамках Кубка Лиги.

    Коллектив ни разу не проиграл в шести последних поединках во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, что говорит о неплохой форме хозяев.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Рейнджерс» оценивается в 6,05, ничья — в 4,60.

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    Уже девять матчей кряду хозяева не знают поражений, в четырех из пяти последних из них было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ПСВ не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,82.

    Еще один вариант ставки — ПСВ выиграет 1-й тайм, матч и тотал больше 2,5 голов за 2,90, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяева выиграли, а в четырех из пяти последних из них было забито больше 2,5 голов.

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    ПСВ — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на футбол. ПСВ оставит не у дел «Рейнджерс»?
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