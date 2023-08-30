ПСВ сыграет на своем поле «Рейнджерс» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 30 августа, начало — в 22:00 мск. ПСВ — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

В первом матче на выезде ПСВ добыл выездную ничью со счетом 2:2. Посему теперь ему нужно побеждать дома, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Как и соперник, эйндховенцы уже прошли одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», дважды уверенно его обыграв (4:1 и 3:1).

Коэффициенты матча ПСВ — Глазго Рейнджерс 1X2Новым игрокам 1.534.505.80Бонус$9500

Клуб совсем недавно стартовал в своем чемпионате. В первом туре команда уверенно расправилась с «Утрехтом» (2:0), а во втором — разобралась с «Витессом» (3:1).

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в девять поединков при восьми победах кряду до ничьей с шотландцами, так что его форма сулит ему хорошие шансы на успех.

«Рейнджерс»

Ничья со счетом 2:2 на своем поле в первом матче требует от «Рейнджерс» выигрывать на выезде, чтобы пробиться в групповой раунд.

Шотландский клуб в квалификации ЛЧ с предыдущего раунда. В нем ему удалось пройти швейцарский «Серветт» благодаря домашней победе 2:1 (в ответной игре была ничья 1:1).

«Рейнджерс» сыграл три поединка в этом сезоне ШПЛ. Он потерпел поражение от «Килмарнока» (0:1), «Ливингстон» (4:0) и «Росс Каунти» (2:0). Также обыгран «Гринок Мортон» (2:1) в рамках Кубка Лиги.

Коллектив ни разу не проиграл в шести последних поединках во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, что говорит о неплохой форме хозяев.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Рейнджерс» оценивается в 6,05, ничья — в 4,60.

Уже девять матчей кряду хозяева не знают поражений, в четырех из пяти последних из них было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — ПСВ не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,82.

Еще один вариант ставки — ПСВ выиграет 1-й тайм, матч и тотал больше 2,5 голов за 2,90, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяева выиграли, а в четырех из пяти последних из них было забито больше 2,5 голов.