«Ницца» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 августа, начало — в 21:45 мск. «Ницца» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

По итогам двух туров «Ницца» набрала лишь два очка и занимает 10-е место. Клуб дважды сыграл вничью с одинаковым счетом — с «Лиллем» (1:1) и «Лорьяном» (1:1).

Команда не смогла завоевать место в еврокубках по итогам прошлого сезона. Она закончила на девятой позиции с 58 очками на счету.

Коэффициенты матча Ницца — Лион 1X2Новым игрокам 2.103.703.30Бонус$9500

Также «орлята» выступали в Лиге конференций, где дошли до четвертьфинала. Команда не выдержала конкуренции со швейцарским «Базелем».

Все прогнозы на Лигу 1

В последних шести поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает побед при трех ничьих и трех поражениях, так что выиграть ему будет непросто.

«Лион»

«Лион» не смог выиграть в двух стартовых турах Лиги 1. На выезде клуб потерпел поражение с результатом 1:2 от «Страсбурга», после чего дома был разгромлен «Монпелье» — 1:4.

Команда прошлый сезон провела откровенно неудачно. «Ткачи» заняли только седьмую позицию, и о еврокубках им пришлось лишь мечтать.

«Лион» многовато пропустил, что стало, пожалуй, главной причиной неудачи — 47 мячей. Зато атака команды выглядит весьма прилично, отличившись 65 раз.

На сегодня у коллектива провальная серия в шесть поражений кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что, похоже, ему не видать победы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которой равен 2,11. Успех «Лиона» оценивается в 3,24, ничья — в 3,70.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,23.

Еще один вариант ставки — «Ницца» выиграет за 2,14, ведь в шести последних матчах «Лион» проиграл.