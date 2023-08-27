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    «Лион» покончит с поражениями?

    «Ницца» — «Лион». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига 1, 27 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лион»
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    «Лион» проиграл шесть последних матчей кряду
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 августа, начало — в 21:45 мск. «Ницца» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Августа 2023 года
    Ницца
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    •  Ницца 21:45 Лион Лион
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    «Ницца»

    По итогам двух туров «Ницца» набрала лишь два очка и занимает 10-е место. Клуб дважды сыграл вничью с одинаковым счетом — с «Лиллем» (1:1) и «Лорьяном» (1:1).

    Команда не смогла завоевать место в еврокубках по итогам прошлого сезона. Она закончила на девятой позиции с 58 очками на счету.

    Коэффициенты матча Ницца — Лион

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    Также «орлята» выступали в Лиге конференций, где дошли до четвертьфинала. Команда не выдержала конкуренции со швейцарским «Базелем».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних шести поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает побед при трех ничьих и трех поражениях, так что выиграть ему будет непросто.

    «Лион»

    «Лион» не смог выиграть в двух стартовых турах Лиги 1. На выезде клуб потерпел поражение с результатом 1:2 от «Страсбурга», после чего дома был разгромлен «Монпелье» — 1:4.

    Команда прошлый сезон провела откровенно неудачно. «Ткачи» заняли только седьмую позицию, и о еврокубках им пришлось лишь мечтать.

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  • 24/08/2023

    • «Лион» многовато пропустил, что стало, пожалуй, главной причиной неудачи — 47 мячей. Зато атака команды выглядит весьма прилично, отличившись 65 раз.

    На сегодня у коллектива провальная серия в шесть поражений кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что, похоже, ему не видать победы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ниццу», коэффициент на победу которой равен 2,11. Успех «Лиона» оценивается в 3,24, ничья — в 3,70.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,23.

    Еще один вариант ставки — «Ницца» выиграет за 2,14, ведь в шести последних матчах «Лион» проиграл.

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    «Ницца» — «Лион»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лион» покончит с поражениями?
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