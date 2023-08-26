«Пари НН» на своем поле сыграет против «Ростов» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск. «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

Команда провалила старт нынешнего сезона, занимая только 13-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Пари НН» никак не может найти игру. К тому же, по данным СМИ главный тренер команды Сергей Юран на грани отставки.

Наставнику дали 3 матча на исправление ситуации. После этого «Пари НН» провел 2 матча, выиграв «Ахмат» (2:0) и проиграв «Факелу» (0:2). Будет ли отставка тренера, если команда проиграет «Ростову» неизвестно, но такая вероятность есть.

Коэффициенты матча Пари НН — Ростов 1X2Новым игрокам 2.753.002.85Бонус$9500

Исходя из этого, «Пари НН» попытается бросить все силы, чтобы набрать очки в матче с «Ростовом». К тому же, сейчас команда Валерия Карпина не настолько стабильна в своей игре, поэтому у нижегородцев точно будет шанс.

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Интересно, что «Пари НН» забивал только в одном матче с «Факелом» (2:0), а в остальных 4-х встречах команда не смогла отличиться.

Помогут ли родные стены нижегородцам в предстоящем поединке? Сейчас оборона «Ростова» также не внушает оптимизма, поэтому «Пари НН» вполне может претендовать на определенный успех.

«Ростов»

Команда не совсем похода на тот «Ростов», который мы видели в прошлом сезоне, но сейчас у Валерия Карпина куда больше проблем, чем в прошлом году. Несмотря на довольно серенькую игру, кредит доверия у специалиста большой.

После 5-и туров «Ростов» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В последних двух турах у команды получились очень разные результаты, сначала «Ростов» разгромил «Рубин» (3:0), полностью задавив соперника.

Затем команда Валерия Карпина неожиданно развалилась в матче с «Сочи» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме. После этого матча не совсем понятно как теперь относиться к «Ростову» — это все еще мощная команда или уже середняк.

Последний раз «Ростов» и «Пари НН» встречались в марте этого года в рамках Кубка России. В той встрече команда Валерия Карпина минимально обыграли соперника (1:0), забив единственный гол на 82-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Пари НН» предлагают — 2.65.

На викторию «Ростова» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.15.

Обе команды сверхмотивированные. Можно предположить, что матч получится низовой, ведь «Ростов» и «Пари НН» будут играть с оглядкой на своих ворота.

Наш прогноз — Тотал 2 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.87. Еще вариант для ставки — Обе забьют — нет за 1.75.