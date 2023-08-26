ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийВ ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы» Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
    Все новости спорта

    Команды выдадут низовой матч?

    «Пари НН» — «Ростов». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, РПЛ, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ростов Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ростов»
    «Пари НН» на своем поле сыграет против «Ростов» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск. «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 20:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •

    «Пари НН»

    Команда провалила старт нынешнего сезона, занимая только 13-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Пари НН» никак не может найти игру. К тому же, по данным СМИ главный тренер команды Сергей Юран на грани отставки.

    Наставнику дали 3 матча на исправление ситуации. После этого «Пари НН» провел 2 матча, выиграв «Ахмат» (2:0) и проиграв «Факелу» (0:2). Будет ли отставка тренера, если команда проиграет «Ростову» неизвестно, но такая вероятность есть.

    Коэффициенты матча Пари НН — Ростов

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.002.85Бонус$9500
    •

    Исходя из этого, «Пари НН» попытается бросить все силы, чтобы набрать очки в матче с «Ростовом». К тому же, сейчас команда Валерия Карпина не настолько стабильна в своей игре, поэтому у нижегородцев точно будет шанс.

    Все прогнозы на РПЛ

    Интересно, что «Пари НН» забивал только в одном матче с «Факелом» (2:0), а в остальных 4-х встречах команда не смогла отличиться.

    Помогут ли родные стены нижегородцам в предстоящем поединке? Сейчас оборона «Ростова» также не внушает оптимизма, поэтому «Пари НН» вполне может претендовать на определенный успех.

    «Ростов»

    Команда не совсем похода на тот «Ростов», который мы видели в прошлом сезоне, но сейчас у Валерия Карпина куда больше проблем, чем в прошлом году. Несмотря на довольно серенькую игру, кредит доверия у специалиста большой.

    После 5-и туров «Ростов» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В последних двух турах у команды получились очень разные результаты, сначала «Ростов» разгромил «Рубин» (3:0), полностью задавив соперника.

  • Давила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление
  • Армейский клуб подписал первого летнего новичка уже после старта сезона РПЛ
  • 23/08/2023

    • Затем команда Валерия Карпина неожиданно развалилась в матче с «Сочи» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме. После этого матча не совсем понятно как теперь относиться к «Ростову» — это все еще мощная команда или уже середняк.

    Последний раз «Ростов» и «Пари НН» встречались в марте этого года в рамках Кубка России. В той встрече команда Валерия Карпина минимально обыграли соперника (1:0), забив единственный гол на 82-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Пари НН» предлагают — 2.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ростова» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.15.

    Обе команды сверхмотивированные. Можно предположить, что матч получится низовой, ведь «Ростов» и «Пари НН» будут играть с оглядкой на своих ворота.

    Наш прогноз — Тотал 2 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.87. Еще вариант для ставки — Обе забьют — нет за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Филиппины
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Египет — Литва
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Ростов»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Команды выдадут низовой матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры