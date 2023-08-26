«Химки» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 августа, начало — в 17:00 мск. «Химки» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Химчане максимально мотивированы быстро вернуться в РПЛ. Андрей Талалаев ставит перед командой максимальную задачу.

«Химки» сейчас находятся на 8 месте в таблице. Причем в 6 матчах команда по три раза выиграла и проиграла.

А вот в своем последнем поединке «Химки» потерпели неудачу. Команда с минимальным счетом уступила «Соколу».

Прогнозы на ФНЛ

Зато до того «Химки» добыли три очка. Дома команда Талалаева уверенно расправилась с крепкой «Родиной» (2:0).

Наверняка химчане будут максимально активны у ворот оппонента. «Химки» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей.

«Волгарь»

«Волгарь» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу первой лиги.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 6 матчах в воротах астраханцев побывало 13 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Волгарь» добыл свои первые баллы. Дома команда расписала мировую с «Енисеем» (2:2).

А вот с реализацией у астраханцев откровенно не складывается. В 6 матчах удалось забить всего лишь 5 мячей.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. Последняя победа над химчанами случилась еще 6 лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.76.

На викторию «Волгаря» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.52.

Подопечные Талалаева смотрятся сильнее соперника , и наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки гостей.

Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.