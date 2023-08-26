ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийВ ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы» Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • 00:17
    • Александрова пробилась в полуфинал турнира в Кливленде
  • 23:01
    • «Карабах», «Аякс» и загребское «Динамо» победили в финале квалификации Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Химки» начинают и выигрывают?

    «Химки» — «Волгарь». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Химки Прогнозы на Волгарь Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Химки» — «Волгарь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Химки»
    «Химки» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 августа, начало — в 17:00 мск. «Химки» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Августа 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 17:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Химки»

    Химчане максимально мотивированы быстро вернуться в РПЛ. Андрей Талалаев ставит перед командой максимальную задачу.

    «Химки» сейчас находятся на 8 месте в таблице. Причем в 6 матчах команда по три раза выиграла и проиграла.

    А вот в своем последнем поединке «Химки» потерпели неудачу. Команда с минимальным счетом уступила «Соколу».

    Прогнозы на ФНЛ

    Зато до того «Химки» добыли три очка. Дома команда Талалаева уверенно расправилась с крепкой «Родиной» (2:0).

    Наверняка химчане будут максимально активны у ворот оппонента. «Химки» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей.

    «Волгарь»

    «Волгарь» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу первой лиги.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 6 матчах в воротах астраханцев побывало 13 мячей.

  • Искусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • Сверхдорогие подписания больше не сводятся к простому согласованию зарплаты и суммы трансфера
  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата «Волгарь» добыл свои первые баллы. Дома команда расписала мировую с «Енисеем» (2:2).

    А вот с реализацией у астраханцев откровенно не складывается. В 6 матчах удалось забить всего лишь 5 мячей.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. Последняя победа над химчанами случилась еще 6 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.76.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Волгаря» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.52.

    Подопечные Талалаева смотрятся сильнее соперника, и наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки гостей.

    Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дьере — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Филиппины
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Египет — Литва
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Химки» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Химки» начинают и выигрывают?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры