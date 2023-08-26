«Химки»
Химчане максимально мотивированы быстро вернуться в РПЛ. Андрей Талалаев ставит перед командой максимальную задачу.
«Химки» сейчас находятся на 8 месте в таблице. Причем в 6 матчах команда по три раза выиграла и проиграла.
А вот в своем последнем поединке «Химки» потерпели неудачу. Команда с минимальным счетом уступила «Соколу».
Зато до того «Химки» добыли три очка. Дома команда Талалаева уверенно расправилась с крепкой «Родиной» (2:0).
Наверняка химчане будут максимально активны у ворот оппонента. «Химки» имеет неплохой подбор атакующих исполнителей.
«Волгарь»
«Волгарь» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Сейчас команда замыкает турнирную таблицу первой лиги.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 6 матчах в воротах астраханцев побывало 13 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Волгарь» добыл свои первые баллы. Дома команда расписала мировую с «Енисеем» (2:2).
А вот с реализацией у астраханцев откровенно не складывается. В 6 матчах удалось забить всего лишь 5 мячей.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы балл. Последняя победа над химчанами случилась еще 6 лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.76.
На викторию «Волгаря» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.52.
Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.