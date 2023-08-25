ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег РишарлисонШанс Ришарлисона. Как Постекоглу и «Шпорам» выжать максимум из бразильца? Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore
  • 00:05
    • «Брага» одержала победу над «Панатинаикосом» в финале квалификации ЛЧ
  • 23:57
    • «Галатасарай» вырвал победу у «Мольде» в первом матче финала квалификации ЛЧ
  • 22:02
    • Хет-трик Уоткинса обеспечил «Астон Вилле» победу в матче против «Хиберниана»
    Все новости спорта

    Забивать будут не все!

    «Халл Сити» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 25 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Халл Сити Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Бристоль Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Халл Сити»
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:30 мск. «Халл Сити» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Августа 2023 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 21:30 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Бристоль
    •

    «Халл Сити»

    Эта команда все никак не может вернуться в АПЛ. «Халл Сити» имеет огромные амбиции, но до заветной цели еще далеко.

    Вот и нынешний чемпионат команда начала не столь продуктивно. В трех турах она набрала 6 очков и занимает 7 место в таблице.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Бристоль Сити

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.403.05Бонус$9500
    •

    А вот предыдущий тур команда провела успешно. «Халл Сити» сумел нанести поражение традиционно сильному «Блэкберну» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    А вот поединки с «Бристоль Сити» для команды складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных встреч выиграна лишь одна.

    «Халл Сити» наверняка будет активно атаковать. «Тигры» максимально настроены как можно скорее запрыгнуть в топ-6.

    «Бристоль Сити»

    Эта команда минувший чемпионат провела скромно. «Бристоль Сити» завершил его всего лишь на 14 месте.

    Бристольцы не блещут стабильностью результатов. Да и откровенно провальные поединки и даже турнирные отрезки не в диковинку.

  • Джордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн»
  • Сербский голкипер едет на «Стэмфорд Бридж», чтобы побороться за звание первого номера команды Почеттино
  • 22/08/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бристольцы в родных стенах по всем статьям уступили «Бирмингему» (0:2).

    Интересно, что и нынешнее турнирное положение команды фактически повторяет прошлый сезон. На текущий момент бристольцы занимают 14 строчку.

    И уж точно «Бристоль Сити» постарается дать бой «тиграм». Тем паче, в последние годы команда частенько обыгрывает «Халл Сити».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Халл Сити» предлагают — 2.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.30.

    У бристольцев имеются заметные проблемы с реализацией, тогда как «тигры» сильны именно атакой.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Депортиво Перейра — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тобол — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жальгирис — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Левски — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Славия — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Хеккен — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Халл Сити» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры