«Халл Сити»
Эта команда все никак не может вернуться в АПЛ. «Халл Сити» имеет огромные амбиции, но до заветной цели еще далеко.
Вот и нынешний чемпионат команда начала не столь продуктивно. В трех турах она набрала 6 очков и занимает 7 место в таблице.
Коэффициенты матча Халл Сити — Бристоль Сити
А вот предыдущий тур команда провела успешно. «Халл Сити» сумел нанести поражение традиционно сильному «Блэкберну» (2:1).
А вот поединки с «Бристоль Сити» для команды складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных встреч выиграна лишь одна.
«Халл Сити» наверняка будет активно атаковать. «Тигры» максимально настроены как можно скорее запрыгнуть в топ-6.
«Бристоль Сити»
Эта команда минувший чемпионат провела скромно. «Бристоль Сити» завершил его всего лишь на 14 месте.
Бристольцы не блещут стабильностью результатов. Да и откровенно провальные поединки и даже турнирные отрезки не в диковинку.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бристольцы в родных стенах по всем статьям уступили «Бирмингему» (0:2).
Интересно, что и нынешнее турнирное положение команды фактически повторяет прошлый сезон. На текущий момент бристольцы занимают 14 строчку.
И уж точно «Бристоль Сити» постарается дать бой «тиграм». Тем паче, в последние годы команда частенько обыгрывает «Халл Сити».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Халл Сити» предлагают — 2.30.
На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.10.