«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:30 мск. «Халл Сити» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

Эта команда все никак не может вернуться в АПЛ. «Халл Сити» имеет огромные амбиции, но до заветной цели еще далеко.

Вот и нынешний чемпионат команда начала не столь продуктивно. В трех турах она набрала 6 очков и занимает 7 место в таблице.

Коэффициенты матча Халл Сити — Бристоль Сити 1X2Новым игрокам 2.303.403.05Бонус$9500

А вот предыдущий тур команда провела успешно. «Халл Сити» сумел нанести поражение традиционно сильному «Блэкберну» (2:1).

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А вот поединки с «Бристоль Сити» для команды складываются не лучшим образом. Из пяти последних очных встреч выиграна лишь одна.

«Халл Сити» наверняка будет активно атаковать. «Тигры» максимально настроены как можно скорее запрыгнуть в топ-6.

«Бристоль Сити»

Эта команда минувший чемпионат провела скромно. «Бристоль Сити» завершил его всего лишь на 14 месте.

Бристольцы не блещут стабильностью результатов. Да и откровенно провальные поединки и даже турнирные отрезки не в диковинку.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бристольцы в родных стенах по всем статьям уступили «Бирмингему» (0:2).

Интересно, что и нынешнее турнирное положение команды фактически повторяет прошлый сезон. На текущий момент бристольцы занимают 14 строчку.

И уж точно «Бристоль Сити» постарается дать бой «тиграм». Тем паче, в последние годы команда частенько обыгрывает «Халл Сити».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Халл Сити» предлагают — 2.30.

На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.30.

У бристольцев имеются заметные проблемы с реализацией , тогда как «тигры» сильны именно атакой.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.10.