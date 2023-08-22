«Текстильщик» сыграет на своем поле с «Амкалом» в рамках 1/16 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 22 августа, начало — в 19:00 мск. «Текстильщик» — «Амкал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Текстильщик»

Стартовый отрезок первенства «Тестильщик» провел не столь удачно. Команда находится на 6 месте в турнирной таблице своей зоны второго российского дивизиона.

Ивановцы не выглядят потенциальными борцами за повышение в классе. «Текстильщик» набрал всего 7 очков в 6 матчах первенства.

В своем предыдущем поединке ивановцы добились лишь ничьей. На выезде команда расписала мировую с «Чертаново» (1:1).

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Причем эта ничья стала для торпедовцев второй кряду. До того ивановцы не смогли переиграть липецкий «Металлург».

Очевидно, в родных стенах команда будет доминировать над представителем Медиалиги. Ивановцы смотрятся сбалансированнее оппонента.

«Амкал»

Эта команда уже продвинулась весьма далеко. Для клуба, представляющего Медиалигу, сама встреча с полпредом второго дивизиона — отличное испытание на прочность.

В прошлом году «Амкал» остановился в 1/8 финала пути регионов Кубка России. Тогда в серии пенальти команда уступила питерской «Звезде».

В предыдущем туре «Амкал» наконец-то добыл три очка. Команда сумела переиграть ногинское «Знамя» (3:2).

В составе команды выделяется Анатолий Катрич. Воспитанник московского «Динамо» регулярно выдает яркие поединки.

А вот на Кубок Росси у «Амкала» наверняка найдется дополнительная мотивация. Представитель Медиалиги намерен дать бой ивановцам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Текстильщика» предлагают — 1.46.

На викторию «Амкала» дают — 5.60, ничья оценена — в 3.96.

Ивановцы куда опытнее оппонента , и наверняка начнут встречу с агрессивных атак.

Наш прогноз — Победа «Текстильщика» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.34.