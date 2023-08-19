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    Три очка для химчан?

    «Сокол» — «Химки». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Первая лига, 19 августа 2023 года

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    Антон Митрюшкин
    «Сокол» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 августа, начало — в 17:30 мск. «Сокол» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Августа 2023 года
    Сокол
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    •  Сокол 17:30 Химки Химки
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    «Сокол»

    Старт первенства саратовцы вполне могут записать себе в актив. Команда Дениса Бояринцева находится на 4 месте в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 5 матчах игрокам «Сокола» удалось отличиться лишь 5 точными ударами.

    Свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно. На выезде «Сокол» расписал сухую мировую с «Кубанью».

    Прогнозы на ФНЛ

    До того команда Бояринцева сотворила настоящую сенсацию. На выезде ей удалось минимально переиграть «Торпедо».

    Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться взять, как минимум, один балл. «Соколу» нужно прибавлять в плане реализации.

    «Химки»

    Эта команда стартовала в первенстве явно не лучшим образом. «Химки» набрали 9 очков, и сейчас занимают 7 место.

    Да и оборона подмосковного клуба не блещет надежностью. Команда пропустила 6 мячей в 5 поединках первенства.

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    • В предыдущем туре «Химки» добыли три очка. Дома команда Андрея Талалаева уверенно переиграла «Родину» (2:0).

    До того команда взяла три пункта в Ярославле. Да и вообще, серия из трех викторий кряду говорит о явном подъеме.

    Нет сомнений, что в и этом матче гости будут активны в атаке. Команда Талалаева явно намерена быстро вернуться в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Сокола» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.36.

    Команда Талалаева сейчас находится на подъеме, так что и в этом матче будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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    «Сокол» — «Химки»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для химчан?
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