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    Сможет ли «Буде-Глимт» вновь обыграть «Пюник»?

    «Пюник» — «Буде-Глимт». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    Никита Хайкин («Буде-Глимт»)
    «Пюник» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках ответного матча 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 19:00 мск. «Пюник» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 19:00 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
    •

    «Пюник»

    Армянский коллектив уже успел пройти две стадии квалификации третьего по престижности клубного турнира Старого Света. Сначала команда из Еревана дважды одолела эстонскую «Нарву» (2:0 и 3:0), а затем сломила сопротивление шведского «Кальмара» (2:1 и 2:1).

    На этом, скорее всего, путешествие команды из Армении в еврокубках закончится, поскольку поражение 0:3 практически не оставляет ереванскому коллективу шансов на итоговый успех.

    В чемпионате страны «красные» успели провести только два матча. Сначала «Пюник» на выезде оказался сильнее «Алшкерта» (2:0), а затем в родных стенах сыграл вничью с «Араратом» (1:1).

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    В итоге сейчас подопечные Егише Меликяна, которые по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице, сейчас идут на четвертой позиции, однако имеют одну игру в запасе.

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» стартовал со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Норвежский клуб на этой стадии одержал победу над пражским клубом «Богемианс» (3:0 — победа дома и 4:2 — победа в гостях).

    Теперь же коллектив из Будё настроен пройти еще дальше и хочет пробиться в групповую стадии. Победитель данного противостояния в следующем раунде отбора сыграет либо с румынским «Сепси», либо с казахстанским «Актобе».

    В чемпионате Норвегии «желтые» продолжают идти на первом месте. По итогам 18 туров в активе подопечных Кьетиля Кнутсена 41 пункт. Столько же набранных баллов и у «Викинга». Именно поражение от «Викинга» (2:3) в прошлом туре позволило сопернику догнать «Буде-Глимт».

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    • Также вторая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Норвегии продолжает свои выступления в Кубке страны. Недавно «Буде-Глимт» прошел «Хам-Кам» (2:0) и пробился в полуфинал соревнования, где сыграет против «Волеренги».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Буде-Глимт», коэффициент на победу которого равен 1,70.

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    Успех «Пюника» оценивается в 5,40, ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — победа «Буде-Глимт».

    Также сделаем ставку на то, что соперники пробьют тотал и забью три мяча на двоих.

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    «Пюник» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Буде-Глимт» вновь обыграть «Пюник»?
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