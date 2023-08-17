«Пюник» сыграет на своем поле с «Буде-Глимтом» в рамках ответного матча 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 19:00 мск. «Пюник» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Армянский коллектив уже успел пройти две стадии квалификации третьего по престижности клубного турнира Старого Света. Сначала команда из Еревана дважды одолела эстонскую «Нарву» (2:0 и 3:0), а затем сломила сопротивление шведского «Кальмара» (2:1 и 2:1).

На этом, скорее всего, путешествие команды из Армении в еврокубках закончится, поскольку поражение 0:3 практически не оставляет ереванскому коллективу шансов на итоговый успех.

В чемпионате страны «красные» успели провести только два матча. Сначала «Пюник» на выезде оказался сильнее «Алшкерта» (2:0), а затем в родных стенах сыграл вничью с «Араратом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В итоге сейчас подопечные Егише Меликяна, которые по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице, сейчас идут на четвертой позиции, однако имеют одну игру в запасе.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» стартовал со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Норвежский клуб на этой стадии одержал победу над пражским клубом «Богемианс» (3:0 — победа дома и 4:2 — победа в гостях).

Теперь же коллектив из Будё настроен пройти еще дальше и хочет пробиться в групповую стадии. Победитель данного противостояния в следующем раунде отбора сыграет либо с румынским «Сепси», либо с казахстанским «Актобе».

В чемпионате Норвегии «желтые» продолжают идти на первом месте. По итогам 18 туров в активе подопечных Кьетиля Кнутсена 41 пункт. Столько же набранных баллов и у «Викинга». Именно поражение от «Викинга» (2:3) в прошлом туре позволило сопернику догнать «Буде-Глимт».

Также вторая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Норвегии продолжает свои выступления в Кубке страны. Недавно «Буде-Глимт» прошел «Хам-Кам» (2:0) и пробился в полуфинал соревнования, где сыграет против «Волеренги».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Буде-Глимт», коэффициент на победу которого равен 1,70.

Успех «Пюника» оценивается в 5,40, ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — победа «Буде-Глимт».

Также сделаем ставку на то, что соперники пробьют тотал и забью три мяча на двоих.