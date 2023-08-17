«Пюник»
Армянский коллектив уже успел пройти две стадии квалификации третьего по престижности клубного турнира Старого Света. Сначала команда из Еревана дважды одолела эстонскую «Нарву» (2:0 и 3:0), а затем сломила сопротивление шведского «Кальмара» (2:1 и 2:1).
На этом, скорее всего, путешествие команды из Армении в еврокубках закончится, поскольку поражение 0:3 практически не оставляет ереванскому коллективу шансов на итоговый успех.
В чемпионате страны «красные» успели провести только два матча. Сначала «Пюник» на выезде оказался сильнее «Алшкерта» (2:0), а затем в родных стенах сыграл вничью с «Араратом» (1:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
В итоге сейчас подопечные Егише Меликяна, которые по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице, сейчас идут на четвертой позиции, однако имеют одну игру в запасе.
«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» стартовал со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Норвежский клуб на этой стадии одержал победу над пражским клубом «Богемианс» (3:0 — победа дома и 4:2 — победа в гостях).
Теперь же коллектив из Будё настроен пройти еще дальше и хочет пробиться в групповую стадии. Победитель данного противостояния в следующем раунде отбора сыграет либо с румынским «Сепси», либо с казахстанским «Актобе».
В чемпионате Норвегии «желтые» продолжают идти на первом месте. По итогам 18 туров в активе подопечных Кьетиля Кнутсена 41 пункт. Столько же набранных баллов и у «Викинга». Именно поражение от «Викинга» (2:3) в прошлом туре позволило сопернику догнать «Буде-Глимт».
Также вторая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Норвегии продолжает свои выступления в Кубке страны. Недавно «Буде-Глимт» прошел «Хам-Кам» (2:0) и пробился в полуфинал соревнования, где сыграет против «Волеренги».
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Буде-Глимт», коэффициент на победу которого равен 1,70.
Успех «Пюника» оценивается в 5,40, ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — победа «Буде-Глимт».
Также сделаем ставку на то, что соперники пробьют тотал и забью три мяча на двоих.