ПАОК
В первом поединке была зафиксирована ничья (0:0). Так что теперь некоторое преимущество имеет именно греческий клуб.
ПАОК до того прошел непростой израильский барьер. Команда довольно-таки переиграла «Бейтар» — 0:0, 4:1.
Интересно, что из четырех мячей в ворота израильтян, игроки ПАОКа забили только половину. Дважды соперник забивал в собственные ворота.
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Наверняка постарается улучшить собственную результативность Брендон Томас. Испанец в трех матчах квалификации отличился лишь однажды.
Наверняка ПАОК будет активно атаковать. Греки должны, наконец, проявить весь свой потенциал, да и фактор своего поля сыграет им на руку.
«Хайдук»
«Хайдук» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Более того, в трех сыгранных матчах команда добыла максимум очков.
В предыдущем поединке команда добыла яркую победу. «Хайдук» уверенно разобрался со «Славеном» (3:0).
К слову, в пяти официальных матчах «Хайдук» пропустил всего два раза. Правда, забито при этом не так много — 6 мячей.
Хорваты явно не собираются сдаваться на милость сильного соперника. Очевидно, что гости найдут свой шанс в игре вторым номером.
Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют на своих козырях. Хорваты имеют надежные тылы, да и в атаке способны прибавить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 1.91.
На викторию «Хайдука» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.00.
По классу соперники примерно одного уровня, и наверняка будут стараться проявить себя в атаке.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.