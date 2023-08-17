ПАОК сыграет на своем поле с «Хайдуком» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:30 мск. ПАОК — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

В первом поединке была зафиксирована ничья (0:0). Так что теперь некоторое преимущество имеет именно греческий клуб.

ПАОК до того прошел непростой израильский барьер. Команда довольно-таки переиграла «Бейтар» — 0:0, 4:1.

Интересно, что из четырех мячей в ворота израильтян, игроки ПАОКа забили только половину. Дважды соперник забивал в собственные ворота.

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Наверняка постарается улучшить собственную результативность Брендон Томас. Испанец в трех матчах квалификации отличился лишь однажды.

Наверняка ПАОК будет активно атаковать. Греки должны, наконец, проявить весь свой потенциал, да и фактор своего поля сыграет им на руку.

«Хайдук»

«Хайдук» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Более того, в трех сыгранных матчах команда добыла максимум очков.

В предыдущем поединке команда добыла яркую победу. «Хайдук» уверенно разобрался со «Славеном» (3:0).

К слову, в пяти официальных матчах «Хайдук» пропустил всего два раза. Правда, забито при этом не так много — 6 мячей.

Хорваты явно не собираются сдаваться на милость сильного соперника. Очевидно, что гости найдут свой шанс в игре вторым номером.

Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют на своих козырях. Хорваты имеют надежные тылы, да и в атаке способны прибавить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 1.91.

На викторию «Хайдука» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.00.

По классу соперники примерно одного уровня, и наверняка будут стараться проявить себя в атаке.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.