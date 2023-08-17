ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНесостоявшаяся легенда. Неймар упустил свой шанс стать великим игроком Эрик Тен ХагГод Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити» Килиан МбаппеСамый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку
  • 23:32
    • «Рейнджерс» и ПСВ вышли в финал квалификации ЛЧ
  • 22:55
    • «Брага» и «Галатасарай» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов
  • 22:00
    • «Ракув» и «Маккаби» пробились в финал квалификации Лиги чемпионов
  • 01:03
    • «Панатинаикос» вышел в финал квалификации ЛК
  • 21:11
    • Касаткина разгромила Стирнс и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 19:44
    • Официально: Неймар стал игроком «Аль-Хиляля»
  • 18:41
    • Хачанов снялся с турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    В Салониках забьют все!

    ПАОК — «Хайдук». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на ПАОК Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на ПАОК — «Хайдук»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПАОК
    ПАОК сыграет на своем поле с «Хайдуком» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:30 мск. ПАОК — «Хайдук»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:30 Хайдук Хайдук
  • Сплит
    •

    ПАОК

    В первом поединке была зафиксирована ничья (0:0). Так что теперь некоторое преимущество имеет именно греческий клуб.

    ПАОК до того прошел непростой израильский барьер. Команда довольно-таки переиграла «Бейтар» — 0:0, 4:1.

    Интересно, что из четырех мячей в ворота израильтян, игроки ПАОКа забили только половину. Дважды соперник забивал в собственные ворота.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Наверняка постарается улучшить собственную результативность Брендон Томас. Испанец в трех матчах квалификации отличился лишь однажды.

    Наверняка ПАОК будет активно атаковать. Греки должны, наконец, проявить весь свой потенциал, да и фактор своего поля сыграет им на руку.

    «Хайдук»

    «Хайдук» уже стартовал во внутреннем чемпионате. Более того, в трех сыгранных матчах команда добыла максимум очков.

    В предыдущем поединке команда добыла яркую победу. «Хайдук» уверенно разобрался со «Славеном» (3:0).

  • Самый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку
  • Звездный нападающий продолжает вертеть двумя суперклубами как хочет
  • 14/08/2023

    • К слову, в пяти официальных матчах «Хайдук» пропустил всего два раза. Правда, забито при этом не так много — 6 мячей.

    Хорваты явно не собираются сдаваться на милость сильного соперника. Очевидно, что гости найдут свой шанс в игре вторым номером.

    Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют на своих козырях. Хорваты имеют надежные тылы, да и в атаке способны прибавить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 1.91.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Хайдука» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.00.

    По классу соперники примерно одного уровня, и наверняка будут стараться проявить себя в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монтгомери — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Дэй — Беррейдж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флора — Фарул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Сепси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пюник — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рига — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аустрия — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ХИК — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дила
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПАОК — «Хайдук»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. В Салониках забьют все!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры