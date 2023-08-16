КПР сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:45 мск. КПР — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КПР

Эта команда не лучшим образом начала нынешний сезон. «Рейнджеры» в двух турах набрали всего лишь 3 очка.

При этом игроки КПР отличились всего дважды. Зато в свои ворота команда пропустила уже 5 мячей.

Последний свой поединок команда провела продуктивно. КПР смог добиться виктории над ершистым «Кардиффом» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Особые надежды в атаке возлагаются на форварда Синклэйра Армстронга. 20-летний ирландец уже успел открыть счет своим голам в новом сезоне.

А вот кубковый поединок может дать возможность тренерскому штабу соорудить некоторую кадровую ротацию. Так что состав КПР вряд ли будет оптимальным.

«Норвич»

Эта команда стартовала в Чемпионшипе вполне прилично. В двух стартовых турах удалось добыть 4 очка.

Правда, оборона «канареек» не выдерживает никакой критики. В двух матчах она дала результативный сбой уже 5 раз.

Свой предыдущий поединок «Норвич» провел весело. Результатом этого веселья стала перестрелка с «Саутгемптоном» (4:4).

До того команда смогла переиграть амбициозный «Халл» (2:1). Так что «Норвич» явно будет стремиться попасть как минимум в плей-офф.

Зато на месте лидер атак команды Джош Сарджент. Атаку «Норвича» просто невозможно представить без этого талантливого американца.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Норвича» предлагают — 2.11.

На викторию КПР дают — 3.32, ничья оценена — в 3.58.

«Норвич» смотрится монолитнее нестабильных «рейнджеров» , плюс неплохо атакует.

Наш прогноз — Победа «Норвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.