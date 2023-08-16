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    Сумеет ли «Норвич» расправиться с «рейнджерами»?

    КПР — «Норвич». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Норвич»
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    Джош Сарджент
    КПР сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:45 мск. КПР — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 16 Августа 2023 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Куинз Парк Рейнджерс 21:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    КПР

    Эта команда не лучшим образом начала нынешний сезон. «Рейнджеры» в двух турах набрали всего лишь 3 очка.

    При этом игроки КПР отличились всего дважды. Зато в свои ворота команда пропустила уже 5 мячей.

    Последний свой поединок команда провела продуктивно. КПР смог добиться виктории над ершистым «Кардиффом» (2:1).

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    Особые надежды в атаке возлагаются на форварда Синклэйра Армстронга. 20-летний ирландец уже успел открыть счет своим голам в новом сезоне.

    А вот кубковый поединок может дать возможность тренерскому штабу соорудить некоторую кадровую ротацию. Так что состав КПР вряд ли будет оптимальным.

    «Норвич»

    Эта команда стартовала в Чемпионшипе вполне прилично. В двух стартовых турах удалось добыть 4 очка.

    Правда, оборона «канареек» не выдерживает никакой критики. В двух матчах она дала результативный сбой уже 5 раз.

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    • Свой предыдущий поединок «Норвич» провел весело. Результатом этого веселья стала перестрелка с «Саутгемптоном» (4:4).

    До того команда смогла переиграть амбициозный «Халл» (2:1). Так что «Норвич» явно будет стремиться попасть как минимум в плей-офф.

    Зато на месте лидер атак команды Джош Сарджент. Атаку «Норвича» просто невозможно представить без этого талантливого американца.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Норвича» предлагают — 2.11.

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    На викторию КПР дают — 3.32, ничья оценена — в 3.58.

    «Норвич» смотрится монолитнее нестабильных «рейнджеров», плюс неплохо атакует.

    Наш прогноз — Победа «Норвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    КПР — «Норвич»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Норвич» расправиться с «рейнджерами»?
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