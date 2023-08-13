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    Бретонцы не заметят «Мец»

    «Ренн» — «Мец». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 августа 2023 года

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    «Ренн»
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Мецем» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:05 мск. «Ренн» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Августа 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 18:05 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    Эта команда довольно продуктивно провела предыдущий сезон. «Ренн» завершил его лишь высоком 4 месте в турнирной таблице.

    Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Ренн» добыл четыре победы при одном поражении.

    Коэффициенты матча Ренн — Метц

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    Последний спарринг принес команде форменное разочарование. В контрольной встрече бретонцы уступили «Вулверхэмптону» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Мецем» для команды традиционно складываются успешно. Пять последних очных поединков завершились победами бретонцев.

    «Ренн» уж точно будет действовать первым номером. Бретонцы по всем параметрам смотрятся мощнее новичка Лиги 1.

    «Мец»

    Эта команда давно имеет славу лифта между лигами. Вот и сейчас «Мец» только вернулся в класс сильнейших.

    А вот в летних контрольных поединках команда выглядела неплохо. Из шести спаррингов удалось выиграть четырежды при двух паритетах.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мец» с минимальным счетом переиграл голландский «Херенвен».

    В двух своих последних контрольных матчах команда не пропускала. Да и вообще, оборона «Меца» выглядит монолитно.

    И уж точно «Мец» постарается дать бой столь крепкому оппоненту. Новичок Лиги 1 наверняка будет действовать в расчете на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Меца» дают — 7.85, ничья оценена — в 4.92.

    Бретонцы на голову сильнее новичка лиги, и уж точно постарается стартовать как можно увереннее.

    Наш прогноз — Фора «Ренна» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.77.

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    «Ренн» — «Мец»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. Бретонцы не заметят «Мец»
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