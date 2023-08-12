«Саннефьорд» и «Мольде» откроют программу 18-го тура чемпионата Норвегии по футболу. Начало матча — 12 августа в 17:00 по московскому времени. «Саннефьорд» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саннефьорд»

За последние два тура «Саннефьорд» поднялся с 15-ю на 12-ю позицию в турнирной таблице норвежской Элитсерии. Сделал он это благодаря двум подряд победам с общим счетом 8:3.

В крайнем матче «Саннефьорд» забил 5 мячей в ворота «Сарпсборга», но оставить ворота в неприкосновенности не сумел — победа 5:1. Туром ранне против «Волеренги» (3:2) коллектив Хана Эрика Эдегора также был небезгрешен в обороне, однако и здесь «ребята» записали в свой актив 3 балла.

«Саннефьорд» — одна из самых результативных команд нижней части таблицы. На счету клуба 25 голов в 16-ти турах чемпионата. К слову, у идущего третьим «Тромсё» лишь на один забитый мяч больше.

Все прогнозы на футбол

На бумаге «Саннефьорд» будет аутсайдером в матче против чемпиона Норвегии, но последние результаты клуба дают надежду болельщикам этой команды рассчитывать как минимум на борьбу.

«Мольде»

Два последних матча «Мольде» провел в квалификации Лиги Чемпионов. После победы в предыдущем раунде над финским клубом ХИК команда встречалась с «Клаксвиком».

«Мольде» стал жертвой еще одной сенсации от клуба из Фарерских островов. Норвежская команда первой открыла счет в гостях, отличившись на 49-й минуте, но расслабляться было рано. «Клаксвик» в середине второго тайма сначала сократил отставание, а за 4 минуты до окончания основного времени матча вырвал победу. 1:2 — поражение «Мольде» в первой встрече.

Крайний матч в чемпионате Норвегии эта команда сыграла 29 июля против «Стабека» на выезде. Это была встреча 16-го тура, в которой победу с минимальным счетом отпраздновали футболисты «Мольде» (1:0).

Таким образом, клуб из одноименного города в чемпионате выиграл четвертую встречу подряд и продлил беспроигрышную серию до 6-ти матчей. Сейчас «Мольде» занимает 4-ю ступень в турнирной таблице (32 очка) с отставанием в 4 балла от 3-го места.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают «Мольде» фаворитом данного противостояния. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.50.

Триумф «Саннефьорда» оценен с коэффициентом 5.90, ничья идет за 4.70.

«Мольде» набрал ход в чемпионате, а поражение в Лиге Чемпионов лишь подстегнет команду на атакующие действия в предстоящем матче.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1,5) на «Мольде» с коэффициентом 2.25.

В 4-х последних матчах с участием «Саннефьорда» было забито не менее 5-ти мячей за игру. Еще один вариант ставки — ТБ (3,5) за 2.10.