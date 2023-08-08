Франция (жен) сыграет на своем поле с Марокко (жен) в рамках 1/8 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 8 августа, начало — в 14:00 мск. Франция (жен) — Марокко (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция (жен)

Эта команда не зря считается одной из сильнейших в мире. Француженки уверенно выиграли свою группу, набрав 7 очков.

При этом, атака команды смотрелась весьма убедительно. «Трехцветные» настреляли 8 мячей в трех турах группового этапа.

Удался команде и последний поединок. Франция (жен) учинила настоящую перестрелку с панамками, разгромив соперника со счетом 6:3.

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До того команда переиграла сильных бразильянок (2:1). А вот взломать надежную ямайскую оборону не вышло — лишь сухая ничья.

В этом поединке француженки постараются сыграть на своих козырях. Да и класс соперников, по сути, несопоставим.

Марокко (жен)

Женская сборная Марокко также выступает вполне прилично. В своем квартете команда заняла 2 место, пропустив вперед колумбиек.

В трех турах группового этапа сборная Марокко (жен) набрала 6 очков. Причем команда прошла в плей-офф с отрицательной разницей забитых и попущенных мячей (2:6).

В предыдущем туре Марокко (жен) смогла добыть важнейшую викторию. Марокканки минимально переиграли колумбиек.

А вот поединок с немками выдался провальным. Африканки уступили со счетом 0:6, при этом в итоге парадоксально опередили тех же немок.

Нет сомнений, что в этой встрече Марокко (жен) будет рассчитывать на надежность собственных тылов. Вот только матчи с грандами команде даются крайне сложно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции (жен) предлагают — 1.16.

На викторию Марокко (жен) дают — 20.00, ничья оценена — в 8.95.

Марокканки явно слабее мощной французской команды , да и поединок с немками показал слабость их тылов.

Наш прогноз — Фора Франции (жен) -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.28.