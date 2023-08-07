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    «Бавария» и «Монако» забьют друг другу

    «Бавария» — «Монако». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2023 года

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    «Бавария»
    «Бавария» сыграет с «Монако» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. «Бавария» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 18:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Бавария»

    Мюнхенский коллектив уже провел четыре контрольных матча этим летом. В первой товарищеской игре команда разгромила немецкий «Роттах-Эгерн» (27:0). Затем мюнхенцы уступили «Манчестер Сити» (1:2), но смогли переиграть «Кавасаки» (1:0) и «Ливерпуль» (4:3).

    В прошлом сезоне «Бавария» смогла взять чемпионский титул, однако сделала это с большим трудом. Все решалось в последнем туре и только потеря очков Дортмундом в поединке с «Майнцем» позволила баварцев триумфовать.

    В итоге подопечные Томаса Тухеля набрали 71 очко. Столько же было у «Боруссии». В Кубке Германии команда из Мюнхена вылетела на четвертьфинальной стадии, сенсационно уступив «Фрайбургу».

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    Что касается Лиги чемпионов, то «Бавария» также смогла до четвертьфинальной стадии, после чего уступила «Манчестер Сити». По ходу прошлого сезона команда сменила тренера. На смену Юлиану Нагельсманну пришел Томас Тухель.

    «Монако»

    Команда успела провести семь товарищеских встреч, в трех из которых проиграла, трижды победила и однажды сыграла вничью. В последней встрече монегаски в серии пенальти уступили лондонскому «Арсеналу» (1:1 в основное время). В целом же подготовка команды из Монако идет по плану.

    Коллектив из одноименного княжества провалил прошлый сезон. «Красно-белые» смогли финишировать только на шестом месте в турнирной таблице, проиграв три последние встречи. В итоге «Монако» даже не смог попасть в еврокубки.

    Также команда, за которую выступает российский хавбек Александр Головин, провалилась и в Лиге Европы. Она смогла пробиться в плей-офф второго по престижности еврокубка, но там сразу же уступила в серии пенальти леверкузенскому «Байер».

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    • В новом сезоне от подопечных Ади Хюттера ждут подвигов и борьбы за чемпионство. Как минимум за место в тройке «Монако» точно обязан бороться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.38.

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    На викторию «Монако» дают 6.50, ничья оценена в 4.83.

    Сделаем ставку на то, что обе команды в этом матче смогут забить.

    Также рискнем и поставим на ничью.

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    «Бавария» — «Монако»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.08.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» и «Монако» забьют друг другу
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