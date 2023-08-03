В четверг, 3 августа «Спартак» Трнава на своём поле сыграет против команды «Ауда». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 18:30 (мск). «Спартак» Трнава — «Ауда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак» Трнава

«Спартак» упустил победу в первом матче против латвийской команды «Ауда» (1:1), пропустив гол на 60-й минуте. Хотя словацкому клубу удалось забить быстрый гол в ворота соперника. Автором мяча на 7-й минуте стал словацкий защитник «Спартака» Себастьян Коса.

«Спартак» — обладатель Кубка Словакии. «Спартаковцы» миновали первую стадию квалификации и начинают свой путь в групповой этап Лиги конференций со второй стадии отбора.

Стартовал новый сезон в чемпионате Словакии. Матч 1-го тура «Спартак» провёл дома и проиграл команде «Тренчин» (1:2). Тот самый Себастьян Коса, который забивал «Ауде» в Лиге конференций, оформил автогол в собственные ворота на 96-й минуте встречи с ФК «Тренчин».

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Следующий матч чемпионата «Спартак» Трнава проведет на выезде, 6 августа. Команда отправится гостить к клубу «ВиОн».

«Ауда»

«Ауда» уже третий матч никак не может выиграть. Обладатель Кубка Латвии с ничьей стартовал в еврокубках.

В матче Лиги конференций против «Спартака» в составе латвийского коллектива стоит отметить гол Режиналдо Рамирес. Бразильский игрок забил на 60-й минуте и спас «Ауду» от поражения в матче со словацким «Спартаком».

К слову, «Ауда» — дебютант еврокубков, ранее коллектив не участвовал в турнирах УЕФА.

В чемпионате Латвии после 24 туров «Ауда» занимает 5 место с активом в 32 очка. В минувшем игровом дне участник Лиги конференций обменялся голами с командой «Лиепая» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» можно поставить за 1.29, ничью оценивают в 5.40. А на победу «Ауды» — 9.95.

Прогноз: «Спартак» хоть и упустил победу в гостевой встрече, должен побеждать в родных стенах. Во-первых, словаки играют дома, во-вторых, соперник — дебютант еврокубков.

Ставка: Фора «Спартака» (-1.5) с коэффициентом 1.89.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.14.