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    ЦСКА наберет первые очки в новом сезоне РПЛ

    «Ахмат» — ЦСКА. Ставка (к. 1.88) и прогноз на РПЛ 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — ЦСКА
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    Антон Заболотный
    Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле против ЦСКА в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 июля, начало — в 20:00 мск. «Ахмат» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ахмат»

    Команда начала сезон не очень здорово, проиграв два матча на старте, и к тому же 30 июля сыграет против грозного ЦСКА, который точно будет претендовать на призовые места в этом сезоне.

    В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» выдал крутой сезон, заняв 5-е место в таблице с 50-ю очками, но повторить этот результат в этом году будет очень сложно — это показали первые матчи.

    Коэффициенты матча Ахмат — ЦСКА

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    В 1-м туре РПЛ «Ахмат» неожиданно проиграл «Крыльям Советов» (1:2), забив единственный гол престижа только на 90+5-й минуте.

    Все прогнозы на РПЛ

    Затем грозненцы встретились с «Зенитом» и, ожидаемо, проиграли (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

    В последних трех очных встречах между «Ахматом» и ЦСКА грозненцы дважды проиграли и один раз сыграли вничью, пропустив за этот период 8 голов. К тому же, в последних 3-х матчах грозненцы стабильно пропускали по 2 гола.

    ЦСКА

    Армейцы провели уже три официальных матча в нынешнем сезоне, и начал ЦСКА не очень удачно. В матче с «Ахматом» команда будет предельно мотивирована набрать первые очки в РПЛ.

    ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.), а потом неожиданно проиграл «Уралу» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

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    • Армейцы не были похожи сами на себя, команда проигрывала 0:2, забив гол престижа и нанеся только 3 удара в створ ворот. Болельщики ЦСКА были явно недовольны результатом, но потом команда вполне реабилитировалась.

    Под горячую руку попал «Оренбург», в матче с которым армейцы забили 6 безответных голов. Да, оренбургская команда получила две красные карточки, но ЦСКА действительно играл мощно.

    Прогноз и ставка

    На ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Ахмата» — за 2.95.

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    «Ахмат» может продавить ЦСКА и набрать очки, но армейцы приедут злыми и голодными до побед в РПЛ. Можно предположить, что москвичи все-таки возьмут 3 очка.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА за 2.35.

    Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал ЦСКА 1.5 больше за 2.20.

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    «Ахмат» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА наберет первые очки в новом сезоне РПЛ
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