«Ливерпуль»
Межсезонье уже давно не было таким волнительным для «Ливерпуля» и его болельщиков.
Но сложнее всех сейчас Юргену Клоппу, которому буквально за пару недель надо заново собрать команду.
Главным потрясением для «красных» стал, конечно же, уход сразу двух центральных полузащитников — Джордана Хендерсона и Фабиньо.
И это далеко не единственные потери. Команду также покинули Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Наби Кейта.
При этом у «Ливерпуля» пока только два новичка — Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер.
В первом товарищеском матче «Ливерпуль» обыграл «Карлсруэ» со счетом 4:2, а потом была ничья с «Гройтер Фюрт» — 4:4. Клопп наверняка с большой тревогой ждет старта нового сезона.
«Лестер»
А «Лестер» тем временем продолжает подготовку к сезону в Чемпионшипе.
Прошедший сезон стал настоящей катастрофой для клуба, который относительно недавно выигрывал АПЛ.
Теперь после всех потрясений работу с командой доверили Энцо Мареске, который перед этим работал в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Надо признать, это очень интересный выбор.
Несмотря на то, что команда покинула элитный дивизион, летом «Лестеру» удалось сделать несколько интересных трансферов. «Лисы» подписали защитника сборной Англии Конора Коади и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса.
В своем пока что единственном товарищеском матче «Лестер» выиграл у «Нортхэмптон Таун» со счетом 1:0.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Лестера» — за 5.40.
Скорее всего, будет еще один результативный матч с участием «Ливерпуля», у которого пока что наблюдаются явные проблемы в обороне. В том числе из-за изменений в центре поля.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 3.13.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.