«Ливерпуль» сыграет против «Лестера» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 30 июля на стадионе в Сингапуре, начало — в 12:0 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Межсезонье уже давно не было таким волнительным для «Ливерпуля» и его болельщиков.

Но сложнее всех сейчас Юргену Клоппу, которому буквально за пару недель надо заново собрать команду.

Главным потрясением для «красных» стал, конечно же, уход сразу двух центральных полузащитников — Джордана Хендерсона и Фабиньо.

И это далеко не единственные потери. Команду также покинули Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Наби Кейта.

При этом у «Ливерпуля» пока только два новичка — Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер.

В первом товарищеском матче «Ливерпуль» обыграл «Карлсруэ» со счетом 4:2, а потом была ничья с «Гройтер Фюрт» — 4:4. Клопп наверняка с большой тревогой ждет старта нового сезона.

«Лестер»

А «Лестер» тем временем продолжает подготовку к сезону в Чемпионшипе.

Прошедший сезон стал настоящей катастрофой для клуба, который относительно недавно выигрывал АПЛ.

Теперь после всех потрясений работу с командой доверили Энцо Мареске, который перед этим работал в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Надо признать, это очень интересный выбор.

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Несмотря на то, что команда покинула элитный дивизион, летом «Лестеру» удалось сделать несколько интересных трансферов. «Лисы» подписали защитника сборной Англии Конора Коади и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса.

В своем пока что единственном товарищеском матче «Лестер» выиграл у «Нортхэмптон Таун» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Лестера» — за 5.40.

Скорее всего, будет еще один результативный матч с участием «Ливерпуля», у которого пока что наблюдаются явные проблемы в обороне. В том числе из-за изменений в центре поля.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 3.13.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.