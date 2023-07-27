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    «Адана» зацепится за результат в гостях?

    «ЧФР Клуж» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    «Адана Демирспор»
    В четверг, 27 июля румынский «ЧФР Клуж» на своём поле сыграет против турецкой «Аданы Демирспор». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 по мск. «ЧФР Клуж» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    ЧФР Клуж
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:30 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Лига конференций. Квалификация
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    «ЧФР Клуж»

    Румынская команда замечательно начала нынешний сезон, и «ЧФР Клужу» предстоит пройти испытание в квалификации ЛК против непростой «Аданы Демирспор», но команде вполне по силам противостоять туркам.

    «ЧФР Клуж» выиграла два стартовых матча в чемпионате Румынии. Команда одержала победу над «Политехникой Яссы» (2:0) и «УТА Арадом» (3:1). За эти два тура «ЧФР Клуж» пропустил только однажды.

    Коэффициенты матча ЧФР Клуж — Адана Демирспор

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    К тому же, в прошлом сезоне команда выиграла плей-офф чемпионата Румынии в матче против «У Крайова» (1:0), забив единственный гол на 97-й минуте в дополнительное время.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Примечательно, что «ЧФР Клуж» выиграл 6 последних матчей во всех турнирах и контрольных встречах. В этот раз команда вполне может дрогнуть против турецкой «Аданы», но команда будет играть на своем поле, что также может помочь победить.

    «Адана Демирспор»

    Команда не является простым середнячком. К примеру, в прошлом сезоне «Адана Демирспор» заняла 4-е место в таблице чемпионата Турции, встав в один ряд с грандами — «Бешикташем», «Фенербахче» и «Галатасараем».

    «Адана» закончила чемпионат Турции 6 июня и с тех пор провела только две контрольные встречи, в которых по разу проиграла и выиграла.

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    • Команда не испытала проблем с «Трактором-Сази» (3:0) и проиграла «Манисе» (2:3). Интересно, что «Адана» провалилась именно в концовке 1-го тайма, пропустив два быстрых гола.

    Смогут ли турки зацепиться за результат в гостевом матче? Против «ЧФР Клуж» это будет сделать несколько сложнее, ведь при чужих трибунах противостоять команде, которая набрала бешеный ход.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «ЧФР Клужа» можно поставить за 2.55, ничью оценивают в 3.30, а на победу «Аданы Демирспор» — в 2.80.

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    Команды настроены пошуметь в квалификации Лиги чемпионов. Можно предположить, что этот матч закончится ничьей, и в ответном поединке решится судьба коллективов в ЛК.

    Сделаем ставку на ничью в первом матче квалификации Лиги конференций.

    Также поставим на то, что обе команды забьют.

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    «ЧФР Клуж» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Адана» зацепится за результат в гостях?
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