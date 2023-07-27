В четверг, 27 июля румынский «ЧФР Клуж» на своём поле сыграет против турецкой «Аданы Демирспор». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 по мск. «ЧФР Клуж» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ЧФР Клуж»

Румынская команда замечательно начала нынешний сезон, и «ЧФР Клужу» предстоит пройти испытание в квалификации ЛК против непростой «Аданы Демирспор», но команде вполне по силам противостоять туркам.

«ЧФР Клуж» выиграла два стартовых матча в чемпионате Румынии. Команда одержала победу над «Политехникой Яссы» (2:0) и «УТА Арадом» (3:1). За эти два тура «ЧФР Клуж» пропустил только однажды.

Коэффициенты матча ЧФР Клуж — Адана Демирспор 1X2Новым игрокам 2.553.302.80Бонус$9500

К тому же, в прошлом сезоне команда выиграла плей-офф чемпионата Румынии в матче против «У Крайова» (1:0), забив единственный гол на 97-й минуте в дополнительное время.

Все прогнозы на Лигу конференций

Примечательно, что «ЧФР Клуж» выиграл 6 последних матчей во всех турнирах и контрольных встречах. В этот раз команда вполне может дрогнуть против турецкой «Аданы», но команда будет играть на своем поле, что также может помочь победить.

«Адана Демирспор»

Команда не является простым середнячком. К примеру, в прошлом сезоне «Адана Демирспор» заняла 4-е место в таблице чемпионата Турции, встав в один ряд с грандами — «Бешикташем», «Фенербахче» и «Галатасараем».

«Адана» закончила чемпионат Турции 6 июня и с тех пор провела только две контрольные встречи, в которых по разу проиграла и выиграла.

Команда не испытала проблем с «Трактором-Сази» (3:0) и проиграла «Манисе» (2:3). Интересно, что «Адана» провалилась именно в концовке 1-го тайма, пропустив два быстрых гола.

Смогут ли турки зацепиться за результат в гостевом матче? Против «ЧФР Клуж» это будет сделать несколько сложнее, ведь при чужих трибунах противостоять команде, которая набрала бешеный ход.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «ЧФР Клужа» можно поставить за 2.55, ничью оценивают в 3.30, а на победу «Аданы Демирспор» — в 2.80.

Команды настроены пошуметь в квалификации Лиги чемпионов. Можно предположить, что этот матч закончится ничьей, и в ответном поединке решится судьба коллективов в ЛК.

Сделаем ставку на ничью в первом матче квалификации Лиги конференций.

Также поставим на то, что обе команды забьют.