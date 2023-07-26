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    РФШ — «Сабах». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 26 июля 2023 года

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    «Хибернианс» — РФШ. Лига конференций. Сезон 2022/2023
    В среду, 26 июля РФШ на своём поле сыграет против «Сабаха» из Азербайджана . Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). РФШ — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 26 Июля 2023 года
    РФШ
  • Рига
    •  РФШ 19:00 Сабах Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    РФШ

    РФШ стартовал в Лиге конференций с первого отборочного раунда. В соперниках была команда «Македония». В обоих матчах победу одержали футболисты «рижской футбольной школы».

    Первый матч, который прошел на выезде РФШ выиграла с минимальным перевесом (1:0). Однако в домашней игре латвийский клуб разгромил оппонента (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Рижская футбольная школа» не проигрывает уже 36 матчей. В последней раз латвийский клуб потерпел фиаско 3 ноября в Лиге конференций. Это было в домашнем поединке против «Риги».

    «Сабах»

    «Сабах» — серебряный призер чемпионата Азербайджана. Заняв второе место во внутреннем первенстве, команда из Масазыра получила путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Первый отборочный азербайджанский клуб миновал.

    А ещё «Сабах» — дебютант еврокубков, ранее команда не играл в турнирах под эгидой УЕФА: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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    • Скоро стартует новый сезон на внутренней арене. «Сабах» как серебряный призер чемпионата сыграет против обладателя Кубка Азербайджана «Габалы». Игра запланирована на пятницу, 4 августа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу РФШ можно поставить за 2.17, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Сабаха» — 3.27.

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    Прогноз: РФШ наверняка одержит победу над соперником и не оставит шансов дебютанту на успех.

    Ставка: Победа РФШ с коэффициентом 2.17.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны «РФШ» и «Сабаха».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.97.

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