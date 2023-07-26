В среду, 26 июля РФШ на своём поле сыграет против «Сабаха» из Азербайджана . Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). РФШ — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

РФШ

РФШ стартовал в Лиге конференций с первого отборочного раунда. В соперниках была команда «Македония». В обоих матчах победу одержали футболисты «рижской футбольной школы».

Первый матч, который прошел на выезде РФШ выиграла с минимальным перевесом (1:0). Однако в домашней игре латвийский клуб разгромил оппонента (4:1).

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«Рижская футбольная школа» не проигрывает уже 36 матчей. В последней раз латвийский клуб потерпел фиаско 3 ноября в Лиге конференций. Это было в домашнем поединке против «Риги».

«Сабах»

«Сабах» — серебряный призер чемпионата Азербайджана. Заняв второе место во внутреннем первенстве, команда из Масазыра получила путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Первый отборочный азербайджанский клуб миновал.

А ещё «Сабах» — дебютант еврокубков, ранее команда не играл в турнирах под эгидой УЕФА: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Скоро стартует новый сезон на внутренней арене. «Сабах» как серебряный призер чемпионата сыграет против обладателя Кубка Азербайджана «Габалы». Игра запланирована на пятницу, 4 августа.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу РФШ можно поставить за 2.17, ничью оценивают в 3.44. А на победу «Сабаха» — 3.27.

Прогноз: РФШ наверняка одержит победу над соперником и не оставит шансов дебютанту на успех.

Ставка: Победа РФШ с коэффициентом 2.17.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны «РФШ» и «Сабаха».

Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.97.