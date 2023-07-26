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    «Лугано» разберется с новичком Суперлиги Швейцарии?

    «Лозанна Уши» — «Лугано». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 26 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лозанна Уши» — «Лугано»
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    «Лугано»
    «Лозанна Уши» в 1-м туре чемпионата Швейцарии на своем поле сыграет против «Лугано». Начало матча — 26 июля в 21:30 по московскому времени. «Лозанна Уши» — «Лугано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лозанна Уши»

    Футбольный клуб из города Лозанна в этом сезоне дебютирует в Суперлиге Швейцарии. Исторического результата команде удалось добиться, благодаря третьей позиции в Первой лиге и победе в стыковых матчах против занявшего последнее место в главном чемпионате страны «Сьона».

    «Лозанна Уши» обыграла соперника в обоих встречах (2:0 на выезде и 4:2 дома) и оформила путевку в элиту вместе с «Ивердоном» и еще одной «Лозанной», которые вышли в Суперлигу напрямую с 1-го и 2-го места соответственно.

    Команда была основана в 1895 году и на протяжении всей своей истории выступала в низших дивизионах. За последние 10 лет клуб из района Уши города Лозанна проделал путь от Пятой лиги до Суперлиги.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье подопечные французского специалиста Антони Браиза приняли участие в 4-х товарищеских встреч. «Лозанна Уши» уступила соотечественникам «Туну» (0:1) и «Янг Бойзу» (0:5), а также обыграла «Грассхоппер» (2:1) и сыграла вничью с французским «Парижем» (2:2).

    «Лугано»

    «Лугано» в прошлом сезоне занял третье место в Суперлиге Швейцарии и обеспечил себе еврокубковое место на предстоящий сезон. Команда из одноименного города стартует в Лиге Европы с последней квалификационной стадии — раунда плей-офф.

    Всего в 36-ти матчах сезона «Лугано» набрал 57 очков и лишь на один балл отстал от второго «Серветта». Отставание от победителя чемпионата «Янг Бойза» составило 17 очков.

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    • С командой из Берна «Лугано» также сыграл в финале Кубка Швейцарии, но потерпел в нем поражение. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу в пользу «Янг Бойза», который оформил золотой дубль.

    Эти летом «Лугано» сыграл три контрольных встречи, не проиграв ни разу. «Белые» одержали победы над швейцарскими командами «Беллинцона» (3:2) и «Парадисо» (5:1), а матч против немецкого «Унтерхакинга» закончился вничью — 1:1.

    Прогноз и ставки

    По мнению букмекеров фаворитом матча являет «Лугано». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.20.

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    Успех «Лозанна Уши» оценивается с коэффициентом 3.20, ничья идет за 3.50.

    «Лугано» — более опытная команда. Вполне вероятно, что гости начнут чемпионат с победы против новичка Суперлиги.

    Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Лугано» с коэффициентом 3.10.

    В 4-х из 5-ти последних матчах с участием «Лозанна Уши» было забито не менее 3-х голов. Еще один вариант для ставки — ТБ (3) за 2.40.

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    «Лозанна Уши» — «Лугано»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. «Лугано» разберется с новичком Суперлиги Швейцарии?
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