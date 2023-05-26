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    В рижском дерби не будет победителя

    РФШ — «Рига». Ставка (к. 3.33) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 26 мая 2023 года

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    «Рига»
    РФШ сыграет на своем поле с «Ригой» в рамках 15-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 26 мая, начало — в 19:00 мск. РФШ — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 26 Мая 2023 года
    РФШ
  • Рига
    •  РФШ 19:00 Рига Рига
  • Рига
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    РФШ

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. Правда, пока РФШ отстает от «Риги» на 4 очка.

    Зато в этом туре есть отменный шанс приблизиться к лидеру. Да и вообще, РФШ не потерпел еще ни одного поражения в 14 матчах чемпионата.

    Минувший тур принес команде успех. Дома РФШ нанес поражение не самому сильному оппоненту «Ауде» со счетом 2:0.

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    РФШ прекрасно обороняется, пропустив лишь 4 мяча в 14 матчах. Да и атака выглядит привлекательно — 31 точный удар.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать первым номером. Фактор своего поля может помочь РФШ вплотную подобраться к «Риге».

    «Рига»

    «Рига» на данный момент уверенно лидирует. Команда в 14 матчах выиграла 12 раз при двух ничьих, еще ни разу не уступив.

    Рижане имеют лучшую в лиге результативность. 37 мячей в 14 поединках — показатель крейсерский, да и вообще, команда смотрится очень мощно.

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  • 23/05/2023

    • В предыдущем туре команда вновь победила. «Рига» в родных стенах не оставила даже малейших шансов «Тукумсу 2000» (5:1).

    «Рига» традиционно сложно играет с РФШ. Из 5 последних очных поединков команда извлекла лишь одну победу при двух поражениях.

    Гости явно не собираются отсиживаться в тылах. У рижан есть отличная возможность оторваться от преследователя.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Риги» предлагают — 2.47.

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    На викторию РФШ дают — 2.74, ничья оценена — в 3.33.

    Гости уверенно лидируют, и ничья в матче с главным конкурентом в борьбе за чемпионство их наверняка устроит.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    РФШ — «Рига»: прогноз, ставка (3.33), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. В рижском дерби не будет победителя
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