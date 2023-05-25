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    «Осасуна» — «Атлетик». Ставка (к. 2.13) и прогноз на Примеру 25 мая 2023 года

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    «Атлетик» занимает 7-е место
    «Осасуна» примет «Атлетик» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 25 мая и начнется в 22:30 мск. «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Мая 2023 года
    Осасуна
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    •  Осасуна 22:30 Атлетик Атлетик
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    «Осасуна»

    Команда нынешний сезон проводит вполне прилично. Текущее 10-е место в таблице можно считать приемлемым.

    Правда, забивает «Осасуна» с натугой. В 35 матчах Примеры игроки клуба настреляли всего 32 мяча в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Осасуна — Атлетик

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    В минувшем туре баски потерпели разгром на выезде от «Атлетико». Мадридцы смогли забить сопернику три безответных мяча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти последних поединках коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, что говорит о его не лучшей форме.

    «Атлетик»

    Для басков эта игра очень важна. «Атлетик» может потерять 7-е место, а значит и позицию в зоне Лиги конференций в случае поражения.

    Клуб на два очка опережает ближайшего преследователя «Жирону», которая в целом демонстрирует лучшую форму, нежели конкурент.

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    • В прошлом туре гости смогли обыграть на своем «Сельту». Встреча завершилась победой 2:1. Туром ранее они потерпели разгром от «Вильярреала» (1:5).

    Победа над галисийцами прервала безвыигрышную серию «Львов» в четыре поединка при трех поражениях, поэтому его форма, возможно, улучшается.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Осасуны» оценивается в 3,07, ничья — в 3,24.

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    В трех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,13.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,86, ведь в трех из четырех последних поединков гостей забивали оба соперника.

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    «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Атлетик» в зоне еврокубков?
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