«Осасуна» примет «Атлетик» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 25 мая и начнется в 22:30 мск. «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Команда нынешний сезон проводит вполне прилично. Текущее 10-е место в таблице можно считать приемлемым.

Правда, забивает «Осасуна» с натугой. В 35 матчах Примеры игроки клуба настреляли всего 32 мяча в ворота соперников.

Коэффициенты матча Осасуна — Атлетик 1X2Новым игрокам 3.103.252.40Бонус$9500

В минувшем туре баски потерпели разгром на выезде от «Атлетико». Мадридцы смогли забить сопернику три безответных мяча.

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В пяти последних поединках коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, что говорит о его не лучшей форме.

«Атлетик»

Для басков эта игра очень важна. «Атлетик» может потерять 7-е место, а значит и позицию в зоне Лиги конференций в случае поражения.

Клуб на два очка опережает ближайшего преследователя «Жирону», которая в целом демонстрирует лучшую форму, нежели конкурент.

В прошлом туре гости смогли обыграть на своем «Сельту». Встреча завершилась победой 2:1. Туром ранее они потерпели разгром от «Вильярреала» (1:5).

Победа над галисийцами прервала безвыигрышную серию «Львов» в четыре поединка при трех поражениях, поэтому его форма, возможно, улучшается.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Осасуны» оценивается в 3,07, ничья — в 3,24.

В трех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,13.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,86, ведь в трех из четырех последних поединков гостей забивали оба соперника.