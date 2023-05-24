«Брайтон»
Команда находится в зоне Лиги Европы, занимая 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 61-м баллом в активе. За два матча до конца чемпионата «Брайтон» намерен сохранить свои позиции в лиге.
Команда проводит успешный сезон за счет своей результативности. «Брайтон» занимает 4-е место в лиге по забитым голам — 70 мячей в 36-ти встречах.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
В последних 6-ти матчах АПЛ «Брайтон» играет очень весело. Команда разгромила «Вулверхэмптон» (6:0), «Арсенал» (3:0) и «Саутгемптон» (3:1), а также обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Чайкам» нужна только победа, чтобы сохранить шанс на пятую строчку, которая дает путевку в групповой этап Лиги Европы, ведь тогда отставание от «Ливерпуля» составляет пять очков.
«Манчестер Сити»
«Горожане» уже завоевали очередной чемпионский титул. В зимне-весенний период им удалось обойти лидировавший ранее «Арсенал» и выиграть 9-й комплект золотых медалей.
Также манкунианцы пробились в финал Кубка Англии, где сыграют против земляков по городу «Манчестер Юнайтед».
Помимо этого, «Манчестер Сити» переиграл в полуфинале «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов, где соперником будет миланский «Интер». Таким образом клуб может выиграть требл.
В 24 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 20 победах и четырех ничьих, так что даже неосновным составом гости будут явным фаворитом.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Брайтона» оценивается в 4,20, ничья — также в 4,20.
Гости не пропустили в трех последних поединках кряду во всех турнирах.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,46.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч за 2,49, ведь гости победили в трех последних поединках и при этом вели в счете к перерыву.