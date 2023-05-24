«Брайтон» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 мая, начало — в 22:00 мск. «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

Команда находится в зоне Лиги Европы, занимая 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 61-м баллом в активе. За два матча до конца чемпионата «Брайтон» намерен сохранить свои позиции в лиге.

Команда проводит успешный сезон за счет своей результативности. «Брайтон» занимает 4-е место в лиге по забитым голам — 70 мячей в 36-ти встречах.

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В последних 6-ти матчах АПЛ «Брайтон» играет очень весело. Команда разгромила «Вулверхэмптон» (6:0), «Арсенал» (3:0) и «Саутгемптон» (3:1), а также обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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«Чайкам» нужна только победа, чтобы сохранить шанс на пятую строчку, которая дает путевку в групповой этап Лиги Европы, ведь тогда отставание от «Ливерпуля» составляет пять очков.

«Манчестер Сити»

«Горожане» уже завоевали очередной чемпионский титул. В зимне-весенний период им удалось обойти лидировавший ранее «Арсенал» и выиграть 9-й комплект золотых медалей.

Также манкунианцы пробились в финал Кубка Англии, где сыграют против земляков по городу «Манчестер Юнайтед».

Помимо этого, «Манчестер Сити» переиграл в полуфинале «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов, где соперником будет миланский «Интер». Таким образом клуб может выиграть требл.

В 24 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 20 победах и четырех ничьих, так что даже неосновным составом гости будут явным фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Брайтона» оценивается в 4,20, ничья — также в 4,20.

Гости не пропустили в трех последних поединках кряду во всех турнирах.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,46.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч за 2,49, ведь гости победили в трех последних поединках и при этом вели в счете к перерыву.