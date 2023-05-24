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    Оставит ли «Манчестер Сити» шансы «Брайтону» на 5-е место?

    «Брайтон» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 24 мая 2023 года

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    «Сити» уже оформил титул
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 мая, начало — в 22:00 мск. «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Мая 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Брайтон»

    Команда находится в зоне Лиги Европы, занимая 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 61-м баллом в активе. За два матча до конца чемпионата «Брайтон» намерен сохранить свои позиции в лиге.

    Команда проводит успешный сезон за счет своей результативности. «Брайтон» занимает 4-е место в лиге по забитым голам — 70 мячей в 36-ти встречах.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити

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    В последних 6-ти матчах АПЛ «Брайтон» играет очень весело. Команда разгромила «Вулверхэмптон» (6:0), «Арсенал» (3:0) и «Саутгемптон» (3:1), а также обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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    «Чайкам» нужна только победа, чтобы сохранить шанс на пятую строчку, которая дает путевку в групповой этап Лиги Европы, ведь тогда отставание от «Ливерпуля» составляет пять очков.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» уже завоевали очередной чемпионский титул. В зимне-весенний период им удалось обойти лидировавший ранее «Арсенал» и выиграть 9-й комплект золотых медалей.

    Также манкунианцы пробились в финал Кубка Англии, где сыграют против земляков по городу «Манчестер Юнайтед».

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    • Помимо этого, «Манчестер Сити» переиграл в полуфинале «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов, где соперником будет миланский «Интер». Таким образом клуб может выиграть требл.

    В 24 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 20 победах и четырех ничьих, так что даже неосновным составом гости будут явным фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Брайтона» оценивается в 4,20, ничья — также в 4,20.

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    Гости не пропустили в трех последних поединках кряду во всех турнирах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,46.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч за 2,49, ведь гости победили в трех последних поединках и при этом вели в счете к перерыву.

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    «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Манчестер Сити» шансы «Брайтону» на 5-е место?
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