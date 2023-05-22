«Трабзонспор»
После поражения в прошлом туре команда занимает 8-е место. На ее счету так остались 48 очков. В последних хозяева потеряли немало баллов. Они смогли выиграть только один матч из пяти последних.
Коллектив потерпел крупное поражение от «Сивасспора» со счетом 1:4. После этого у хозяев был неудачный матч с «Коньяспором» который завершился поражением 1:2.
В начале мая «Трабзонспор» сыграл с «Анкарагюджю» и одержал победу со счетом 2:0. Она стала для команды первой с 19 марта. Почти 2 месяца хозяева не могли победить в турнир.
Все усилия перечеркнуло очередное фиаско — «бордово-синие» проиграли «Фенербахче» со счетом 1:3.
«Карагюмрюк»
Гости занимают строчку ниже в турнирной таблице. В их активе на 4 пункта меньше, поэтому победа позволит команде близко подобраться к сопернику.
При этом результаты у «Карагюмрюк» не лучше. Он потерпел два поражения в последних трех турах. Клуб потерпел неудачу в игре с «Антальяспором» (0:1) и уступил в матче с «Аданадемирспором» (2:3).
Эти неудачные матчи немного разбавила крупная выездная победа над «Газиантепом». Гости выиграли с разницей в 3 мяча (3:0).
Гостевая серия у команды очень неплохая. Она выиграла 3 из 4 матчей и не уступает на выезде на протяжении 9 матчей.
Прогноз и ставки
За 1.67 можно поставить на победу «Трабзонспора» и 4.70 можно взять вариант с победой «Карагюмрюк».
Встреча завершится результативно и «Трабзонспору» не удастся отыграть на ноль. Команды обменяются голами.
Должно быть забито примерно 3 мяча как минимум. У гостей 4 из 5 матчей в турнире закончились минимум при трех забитых гола. Дело доходило даже до 6 голов. Ставка на тотал больше 2.5 + обе забьют принимается с коэффициентом 1.83.