В матче 35-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» примет « Карагюмрюк». Встреча команд состоится 22 мая в 20:00 по мск. «Трабзонспор» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

После поражения в прошлом туре команда занимает 8-е место. На ее счету так остались 48 очков. В последних хозяева потеряли немало баллов. Они смогли выиграть только один матч из пяти последних.

Коллектив потерпел крупное поражение от «Сивасспора» со счетом 1:4. После этого у хозяев был неудачный матч с «Коньяспором» который завершился поражением 1:2.

В начале мая «Трабзонспор» сыграл с «Анкарагюджю» и одержал победу со счетом 2:0. Она стала для команды первой с 19 марта. Почти 2 месяца хозяева не могли победить в турнир.

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Все усилия перечеркнуло очередное фиаско — «бордово-синие» проиграли «Фенербахче» со счетом 1:3.

«Карагюмрюк»

Гости занимают строчку ниже в турнирной таблице. В их активе на 4 пункта меньше, поэтому победа позволит команде близко подобраться к сопернику.

При этом результаты у «Карагюмрюк» не лучше. Он потерпел два поражения в последних трех турах. Клуб потерпел неудачу в игре с «Антальяспором» (0:1) и уступил в матче с «Аданадемирспором» (2:3).

Эти неудачные матчи немного разбавила крупная выездная победа над «Газиантепом». Гости выиграли с разницей в 3 мяча (3:0).

Гостевая серия у команды очень неплохая. Она выиграла 3 из 4 матчей и не уступает на выезде на протяжении 9 матчей.

Прогноз и ставки

За 1.67 можно поставить на победу «Трабзонспора» и 4.70 можно взять вариант с победой «Карагюмрюк».

Встреча завершится результативно и «Трабзонспору» не удастся отыграть на ноль. Команды обменяются голами.

Должно быть забито примерно 3 мяча как минимум. У гостей 4 из 5 матчей в турнире закончились минимум при трех забитых гола. Дело доходило даже до 6 голов. Ставка на тотал больше 2.5 + обе забьют принимается с коэффициентом 1.83.